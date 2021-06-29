Українська
$ 27,4
32,74
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Акцизный сбор на зеленую энергию крайне негативно повлияет на приток инвестиций в Украину, – Устенко

29 июня 2021 18:23

Ирина Ненько Ирина Ненько

Инвесторов отпугивает постоянная смена условий работы в Украине, считает советник президента Украины по экономическим вопросам

/ Фото: Pixabay

Внедрение акциза на зеленую электроэнергию, которое предлагает правительство в законопроекте о налоговых изменениях (№5600), негативно скажется на инвестициях в Украину, поскольку инвесторов отпугивает постоянная смена условий работы в Украине.

Реклама

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, информирует "Znaj.ua".

"Если менять налоговое законодательство по ходу реализации любого инвестиционного проекта, это крайне негативно влияет на тех, кто уже зашел в этот сектор", - сказал Устенко.

Он также подчеркнул, что Украина должна найти компромисс для решения комплекса проблем в сфере зеленой энергетики, в частности, по погашению задолженности перед инвесторами, поскольку альтернативы "зеленому" курсу для государства нет.

"Просто пустить эту проблему на самотек – абсолютно неправильно", - подчеркнул Устенко.

Не пропусти!
Команда Беленюка записала эмоциональное видео в поддержку команды Шевченко
Борцы во главе с Беленюком поддержали футболистов
Реклама

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В середине июня стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения – введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажаЭкономика
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделю
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
На пенсию –
На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возрастаЭкономика
Доллар пошел на взлет! Взлетит?
Доллар пошел на взлет! Взлетит?Финансы
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять