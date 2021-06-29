Акцизный сбор на зеленую энергию крайне негативно повлияет на приток инвестиций в Украину, – Устенко

/ Фото: Pixabay

Внедрение акциза на зеленую электроэнергию, которое предлагает правительство в законопроекте о налоговых изменениях (№5600), негативно скажется на инвестициях в Украину, поскольку инвесторов отпугивает постоянная смена условий работы в Украине.

Реклама

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, информирует "Znaj.ua".

"Если менять налоговое законодательство по ходу реализации любого инвестиционного проекта, это крайне негативно влияет на тех, кто уже зашел в этот сектор", - сказал Устенко.

Он также подчеркнул, что Украина должна найти компромисс для решения комплекса проблем в сфере зеленой энергетики, в частности, по погашению задолженности перед инвесторами, поскольку альтернативы "зеленому" курсу для государства нет.

"Просто пустить эту проблему на самотек – абсолютно неправильно", - подчеркнул Устенко.

Реклама

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В середине июня стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения – введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.