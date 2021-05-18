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Аеропорт "Бориспіль" влаштує велику фотоекскурсію в режимній зоні: як туди потрапити

18 травня, 18:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

KBP Spring Spotting пройде 28 травня – подробиці

Міжнародний аеропорт "Бориспіль", який серйозно наростив пасажиропотік, у наступну п'ятницю, 28 травня, проведе велику фотоекскурсію в режимній зоні з літаками – т.зв. KBP Spring Spotting.

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Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Любителі авіації зможуть побачити роботу найбільших повітряних воріт України та переміщення літаків на максимально близькій відстані. Для цього аеропорт забезпечить доступ на найзручніші точки в режимній зоні залежно від трафіку на час екскурсії.

Щоб взяти участь в спотингу, необхідно заповнити анкету українською мовою, в якій вказати ім'я, електронну пошту, телефон і додати скан паспорта на перепустку. Зробити це необхідно до 10:00 21 травня.

Професійні фотографи та блогери можуть додатково вказати адресу сайту, на якому вони публікують свої роботи.

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Оскільки захід пройде в режимній зоні з дотриманням карантинних обмежень, підприємство може схвалити не всі надіслані заявки, якщо їх буде дуже багато.

Нагадаємо, днями в аеропорту "Бориспіль" назвали найпопулярніші напрямки польотів українців. 62% від загальної кількості подорожуючих вирушили до Єгипту, Туреччини і ОАЕ.

Також повідомлялося, що в "Борисполі" затримали митників-здирників:

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