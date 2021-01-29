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Адвокати у справі "Роттердам+" ініціюють розслідування проти керівника САП Грищука

29 січня, 12:22

Инна Бабур Инна Бабур

Сторона захисту також готує звернення до ЄСПЛ за незаконне переслідування колишніх підозрюваних у справі "Роттердам+"

Сторона захисту в справі "Роттердам+" ініціювала відкриття кримінальної справи проти першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука за грубе порушення норм кримінально-процесуального законодавства. Про це повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль, пише "РБК-Україна".

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"Захист наполягає на притягненні Максима Грищука до кримінальної відповідальності за грубе і цілеспрямоване порушення закону України. В правоохоронні органи передана вся необхідна інформація для якомога скорішого відсторонення Грищука від виконання посадових обов’язків, його затримання, арешту майна і відкритого судового процесу проти нього", - зазначила вона.

Паралельно, за словами Дригваль, готується звернення до Європейського суду з прав людини через незаконне переслідування колишніх підозрюваних у справі "Роттердам+".

"25 січня Грищук, усвідомлюючи злочинність своїх дій, виходячи за межі повноважень, з грубим порушенням закону скасував постанову законного прокурора САП, який здійснює процесуальне керівництво у справі "Роттердам+". При цьому Грищуку було достеменно відомо, що у нього немає повноважень скасовувати рішення законного прокурора", - пояснила адвокат.

Дригваль наголосила, що стороною захисту буде зроблено все, аби прокурор Грищук поніс всю повноту відповідальності за зловживання своїм службовим становищем.

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"Своїми діями Грищук завдав шкоди групі підприємств, грубо порушив законні права та інтереси осіб, які уже понад 1,5 років знаходилися в статусі підозрюваних. Ми звертаємося до міжнародних інстанцій для захисту інтересів клієнтів і відшкодування завданих збитків", – підсумувала адвокат.

Як повідомлялося, 21 січня САП повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину. 25 січня аргументи прокурора, який прийняв рішення про закриття справи, підтримав Вищий антикорупційний суд України.

У той же день в.о. голови САП Максим Грищук всупереч рішенню суду скасував постанову прокурора про закриття справи.

Раніше коректність і обґрунтованість формули ціноутворення на вугілля "Роттердам+" була підтверджена Антимонопольним комітетом, ВАКС, Офісом генерального прокурора, а також міжнародними й українськими експертними інститутами.

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розслідування Грищук САП Роттердам+
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