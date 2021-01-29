Адвокаты по делу "Роттердам+" инициируют расследование против руководителя САП Грищука

Сторона защиты также готовит обращение в ЕСПЧ за незаконное преследование бывших подозреваемых по делу "Роттердам+"

Сторона защиты в деле "Роттердам+" инициировала открытие уголовного дела против первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука за грубое нарушение норм уголовно-процессуального законодательства. Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, пишет "РБК-Украина".

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"Защита настаивает на привлечении Максима Грищука к уголовной ответственности за грубое и целенаправленное нарушение закона. В правоохранительные органы передана вся необходимая информация для как можно скорейшего отстранения Грищука от исполнения должностных обязанностей, его задержания, ареста имущества и открытого судебного процесса против него", – отметила она.

Параллельно, по словам Дригваль, готовится обращение в Европейский суд по правам человека за незаконное преследование бывших подозреваемых по делу "Роттердам+".

"25 января Грищук, осознавая преступность своих действий, выходя за пределы полномочий, с грубым нарушением закона отменил постановление законного прокурора САП, который осуществляет процессуальное руководство по делу "Роттердам+". При этом Грищуку было доподлинно известно, что у него нет полномочий отменять решения законного прокурора", – пояснила адвокат.

Дригваль подчеркнула, что стороной защиты будет сделано все, чтобы прокурор Грищук понес всю полноту ответственности за злоупотребление своим служебным положением.

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"Своими действиями Грищук нанес ущерб группе предприятий, грубо нарушил законные права и интересы лиц, которые уже более 1,5 лет находились в статусе подозреваемых. Мы обращаемся к международным инстанциям для защиты интересов клиентов и возмещения причиненных убытков", – подытожила адвокат.

Как сообщалось, 21 января САП повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. 25 января аргументы прокурора, который принял решение о прекращении дела, поддержал Высший антикоррупционный суд Украины.

В тот же день и.о. руководителя САП Максим Грищук вопреки решению суда отменил постановление прокурора о закрытии дела.

Раньше корректность и обоснованность формулы ценообразования на уголь "Роттердам+" была подтверждена Антимонопольным комитетом, ВАКС, Офисом генерального прокурора, а также международными и украинскими экспертными институтами.

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