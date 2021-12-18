50 тисяч за рекламу тютюну: як підприємцям не влетіти в копієчку

Дозволений лише один невеликий плакат з рекламою у місцях продажу

Підприємці платитимуть немаленький штраф за рекламу тютюну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Влада посилила вимоги до використання, реклами, продажу та виробництва тютюнових виробів та електронних сигарет.

Згідно із Законом № 4358, реклама тютюнових виробів карається штрафом від 30 до 50 тисяч гривень.

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Заборонена реклама як у соцмережах, так і на різних рекламних носія чи у місцях продажу.

Реклама у місцях продажу

Дозволено лише "о дин плакат розміром не більше за 40х30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація чорного кольору на білому тлі про наявні у продажу тютюнові вироби і ціни на них".

Інша реклама заборонена та карається штрафом.

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Рекламні носії

За кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів держава каратиме штрафом у 30 тисяч гривень. Повторне порушення — 50 тисяч гривен.

Реклама у соцмережах

Заборонено:

будь-яка реклама тютюнових виробів у соціальних мережах;

стимулювання продажів електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин , що використовуються в електронних сигаретах;

, що використовуються в електронних сигаретах; реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети.

Виробники та імпортери можуть розміщувати інформацію про свій асортимент, споживчі характеристики, обслуговування та використання пристроїв для споживання ТВЕН та електронних сигаретможуть лише на власних сайтах.

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Обовʼязкова умова доступу до цих ресурсів — "попередня ідентифікація віку користувачів із використанням документів, що засвідчують особу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Штрафи за продаж та куріння

Тисячу гривень штрафу заплатять особи до 18 років за продаж тютюнових виробів, стосується це і поштучного розповсюдження. Повторне порушення — 10 тисяч гривень.

Аналогічні штрафи вводяться за розміщення або куріння кальяну, тютюнових виробів, електронних сигарет або ТВЕН у приміщеннях, громадських місцях, закладах ресторанного господарства. Субʼєкти господарювання заплатять за це три тисячі гривень штрафу, а у разі повторного порушення протягом року – 11 тисяч гривень.

Раніше ми детально вивчали антитютюновий законопроєкт та дізнавалися, які ще існують вимоги до використання тютюнових виробів та електронних сигарет.

А також ми писали, як шахраї розробили фейковий додаток "Дія" для неповнолітніх, щоб ті могли придбати собі цигарки.