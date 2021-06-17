Мобільна Україна: коли з'явиться 5G і чому для контрактних абонентів пропонують кращі тарифи

Президент "Київстару" Олександр Комаров розповів, коли будуть покриті інтернетом все магістралі й чому в потягах поки не буде інтернету

Україна поставила перед собою амбітне завдання – до 2024 року забезпечити 95% населення високоякісним інтернетом 4G. А в цьому році мають з'явитися вже тестові центри мобільного зв'язку нового покоління – 5G. Про це заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

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Як виконуються ці плани? Чи не загальмувалася робота через карантин і локдауни? Скільки ще в Україні залишається населених пунктів без інтернету і чому йдеться про 95%, а не про 100%?

Карантин змусив операторів у всьому світі задуматися про нові послуги

Пандемія коронавірусної хвороби і зміна способу життя більшості людей не могли не вплинути на ринок мобільного зв'язку. Люди стали менше подорожувати і більше сидіти вдома, змінилася структура їхніх витрат.

Як розповів президент компанії "Київстар" Олександр Комаров, через зниження мобільності людей дохід мобільних операторів від роумінгу впав за підсумками 2020 року на 74%, торговий дохід через закриті кордони знизився на 54%. Крім того, на 40% зменшився обсяг продажу смартфонів та інших девайсів.

Але водночас у "ковідний" рік на 80% зріс попит на послуги колцентру "Мій Київстар". Через перехід на віддалені формати роботи на 136% збільшився обсяг послуг в сфері великих даних (Big Data) і на 50% зросла кількість клієнтів, які користуються такими послугами. Попит на хмарні технології (Clouds) виріс на 201%. Вимушені "канікули" під час локдаунів привели до підвищення попиту на платне телебачення (на 197%).

"Якщо говорити про вплив COWID-19 на наш бізнес, кожна наступна хвиля і локдаун давали всі менший ефект. І за підсумками року ситуація, можливо, навіть трохи покращилася. "Київстар" заробив за минулий рік близько 3 млрд грн. Тобто бізнес виявився дуже стресостійким", – говорить Олександр Комаров.

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На фото: президент компанії "Київстар" Олександр Комаров

Стресова ситуація, в якій опинився весь світ, підштовхнув багато бізнесів до реформування. Зокрема, "Київстар" використовував цей час для внутрішньої і зовнішньої digital-трансформації. Причому, за словами президента компанії, "за рік була виконана майже трирічна програма з цифровізації", багато уваги приділяється розробленню нових цифрових продуктів, зокрема не пов'язаних з телефонією. Для цього планують найближчим часом збільшити кількість IT-фахівців майже на 40% – з 360 до 500 людей. У "Київстарі" планують, що близько 2% доходів у цьому році вже вдасться отримати саме від запуску нових цифрових сервісів, не пов'язаних з телекомунікаціями.

4G в Україні: де з'явиться найближчим часом

У 2019 році найбільші оператори мобільного зв'язку підписали Меморандум про взаєморозуміння, щоб спільними зусиллями якомога швидше забезпечити покриття 90% території України якісним мобільним інтернетом 4G. За підсумками 2020 року вже 86% населення має доступ до такого інтернету від "Київстару", а до кінця 2021-го цей показник зросте до 89%.

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За даними Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформації, 81% українців тепер мають змогу користуватися 4G від Vodafone, 61% – від Lifecell.

"Різниця між "Київстаром" і Vodafone – всього 5%. Але в перерахунку на населені пункти вона величезна. Це близько 5000 сіл", – пояснює Олександр Комаров.

У цьому році "Київстар" продовжує розширювати інтернет-покриття. Щоб виконати програму, компанія планує інвестувати близько 4,6 млрд грн на нові "вишки" і поліпшення якості зв'язку.

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Один з напрямків роботи – покриття інтернетом 4G доріг міжнародного і державного значення. Зокрема, до 2023 року такий інтернет має з'явитися на всій протяжності міжнародних трас, а до літа 2024-го – на дорогах державного значення. Це було однією з умов видачі мобільним оператором ліцензій на 900 МГц.

Як розповів Олександр Комаров, до кінця року рівень покриття доріг може становити вже 96-97%, або 1830 км. Зокрема, 4G покриють 614 км траси Київ – Львів – Чоп, 575 км траси Київ – Харків – Бахмут, 475 км дороги Київ – Одеса і 166 км Дніпро – Решетилівка.

За словами президента "Київстару", інтернетизація могла б відбуватися ще активніше. Однак залишаються невирішеними численні проблеми, передовсім щодо доступу до інфраструктури. Також оператори звертають увагу на те, що держава намагається порушувати домовленості, передбачені Меморандумом. Зокрема, планує підвищити рентну плату за користування частотами.

А ось інтернетизація залізниць, про яку також говорили в уряді, поки відкладається. Це занадто дорогий проєкт, вважають мобільні оператори.

"Повноцінне покриття залізниці вимагає величезного обсягу інвестицій. Я не вірю, що проєкт буде комерційно виправданим", – сказав Олександр Комаров.

Він також додав, що поки законодавчо не вирішено питання про інвестиції в телеком-інфраструктуру. А без цього витрати доведеться перекладати на плечі абонентів, тобто підвищувати тарифи.

Що буде з тарифами і телефонним шахрайством

Незважаючи на високий рівень інфляції, підвищувати тарифи на мобільний зв'язок "Київстар" поки не планує. Однак подальші рішення залежатимуть від поточної ситуації, визнав Олександр Комаров.

На сьогодні найвигідніші тарифи – у контрактних абонентів. І це не випадково. У грудні 2021 року мають набути чинності спрощені правила перенесення номерів від одного оператора до іншого. І в "Київстарі" вважають, що без верифікації абонентів це може нести серйозні ризики шахрайства. Нині й так щороку фіксують близько 50 тисяч злочинів у сфері кібершахрайства. Половина їх пов'язана з мобільними номерами. Якщо спростити перенесення номера, кількість таких злочинів може побільшати, вважає президент "Київстару".

"Перенесення неверифікованих номерів породжує поле для махінацій. Ці ризики вже є у нас. Ми періодично розбираємося з украденими номерами. Навіщо створювати середовище, яке тільки стимулює це, навіщо полегшувати життя шахраям – мені не зрозуміло", – сказав Олександр Комаров.

Він вважає, що верифікація захищає від крадіжки номерів і зменшує ризики шахрайства. Однак на сьогодні в "Київстарі" з 50 млн активних SIM-карт верифіковані тільки 7 млн.

Коли 5G прийде в Україну

У "Київстарі" вважають, що запуск 5G цього року не відбудеться.

"Регулятор трохи змінив свій графік впровадження 5G. Фактично зараз є орієнтування на те, що тендер відбудеться не в кінці 2021-го, а в 2022 році. Дуже багато ще має бути зроблено. Навіть поточний план із затримкою приблизно на рік – це дуже оптимістичний план. Щоб ці діапазони частот можна було вивести на аукціон, за кожним з них потрібні дослідження щодо електромагнітної сумісності різних стандартів, потрібні дослідження щодо спецкористувачів, як технологія 5G впливатиме на них. На мою думку, таке дослідження займає місяців 9-12. Поки ми на початку шляху формування технічного завдання, тобто досить далеко. Тому мої очікування – що ми до 2023 року вийдемо на тендери і на запуск 5G", – прогнозує Олександр Комаров.

Однак уже сьогодні мобільні оператори ведуть серйозну підготовку до впровадження 5G, яка вимагає великих інвестицій. Йдеться про перепід'єднання сайтів до оптико-волоконної мережі, про нові технології перенесення голосу в 5G, нові підходи до керування клієнтською базою і багато іншого. Обсяг робіт у "Київстарі" оцінюють на 5-7 років. Тож на повну силу 5G може запрацювати далеко не відразу.