Мобильная Украина: когда появится 5G и почему для контрактных абонентов предлагают лучшие тарифы

Президент "Киевстара" Александр Комаров рассказал, когда будут покрыты интернетом все магистрали и почему в поездах пока не будет интернета

Украина поставила перед собой амбициозную задачу – до 2024 года обеспечить 95% населения высококачественным интернетом 4G. А в этом году должны появиться уже тестовые центры мобильной связи нового поколения – 5G. Об этом заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как выполняются эти планы? Не затормозилась ли работа из-за карантина и локдаунов? Сколько еще в Украине остается населенных пунктов без интернета и почему речь идет о 95%, а не о 100%?

Карантин заставил операторов во всем мире задуматься о новых услугах

Пандемия коронавируса и изменение образа жизни большинства людей не могли не затронуть рынок мобильной связи. Люди стали меньше путешествовать и больше сидеть дома, изменилась структура их трат.

Как рассказал президент компании "Киевстар" Александр Комаров, из-за снижения мобильности людей доход мобильных операторов от роуминга упал по итогам 2020 года на 74%, торговый доход из-за закрытых границ снизился на 54%. Кроме того, на 40% уменьшился объем продаж смартфонов и прочих девайсов.

Но в то же время в "ковидный" год на 80% выросла востребованность кол-центра "Мій Київстар". Из-за перехода на удаленные форматы работы на 136% увеличился объем услуг в области больших данных (Big Data) и на 50% выросло число клиентов, которые пользуются такими услугами. Спрос на облачные технологии (Clouds) вырос на 201%. Вынужденные "каникулы" во время локдаунов привели к повышению спроса на платное телевидение (на 197%).

"Если говорить о влиянии COWID-19 на наш бизнес, каждая следующая волна и локдаун оказывали все меньший эффект. И по итогам года ситуация, возможно, даже немного улучшилась. "Киевстар" заработал за прошлый год около 3 млрд грн. То есть бизнес оказался очень стрессоустойчивым", – говорит Александр Комаров.

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На фото: президент компании "Киевстар" Александр Комаров

Стрессовая ситуация, в которой оказался весь мир, подтолкнул многие бизнесы к реформированию. В частности, "Киевстар" использовал это время для внутренней и внешней digital-трансформации. Причем, по словам президента компании, "за год была выполнена практически трехлетняя программа по цифровизации", много внимания уделяется разработкам новых цифровых продуктов, в том числе не связанным с телефонией. Для этого количество IT-специалистов планируется в ближайшее время увеличить почти на 40% – с 360 до 500 человек. В "Киевстар" планируют, что около 2% доходов в этом году уже удастся получить именно от запуска новых цифровых сервисов, не связанных с телекоммуникациями.

4G в Украине: где появится в ближайшее время

В 2019 году крупнейшие операторы мобильной связи подписали Меморандум о взаимопонимании, чтобы общими усилиями как можно быстрее обеспечить покрытие 90% территории Украины качественным мобильным интернетом 4G. По итогам 2020 года уже 86% населения имеет доступ к такому интернету от "Киевстара", а к концу 2021-го этот показатель возрастет до 89%.

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По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информации, 81% украинцев сейчас имеют возможность пользоваться 4G от Vodafone, 61% – от Lifecell.

"Разница между "Киевстаром" и Vodafone – всего 5%. Но в пересчете на населенные пункты она огромна. Это около 5000 сел", – объясняет Александр Комаров.

В этом году "Киевстар" продолжает расширять интернет-покрытие. Чтобы выполнить программу, компания планирует инвестировать порядка 4,6 млрд грн на новые "вышки" и улучшение качества связи.

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Одно из направлений работы – покрытие интернетом 4G дорог международного и государственного значения. В частности, к 2023 году такой интернет должен появиться на всей протяженности международных трасс, а к лету 2024-го – на дорогах государственного значения. Это было одним из условий выдачи мобильным оператором лицензий на 900 МГц.

Как рассказал Александр Комаров, к концу года уровень покрытия дорог может составить уже 96-97%, или 1830 км. В частности, 4G покроют 614 км трассы Киев – Львов – Чоп, 575 км трассы Киев – Харьков – Бахмут, 475 км дороги Киев – Одесса и 166 км Днепр – Решетиловка.

По словам президента "Киевстара", интернетизация могла бы проходить еще активнее. Однако остается нерешенным целый ряд проблем, прежде всего – проблема доступа к инфраструктуре. Также операторы обращают внимание на то, что государство пытается нарушать договоренности, предусмотренные Меморандумом. В частности, планирует повысить рентную плату за пользование частотами.

А вот интернетизация железных дорог, о которой также говорили в правительстве, пока откладывается. Это слишком дорогостоящий проект, считают мобильные операторы.

"Полноценное покрытие железной дороги требует огромного объема инвестиций. Я не верю, что проект будет коммерчески оправданным", – сказал Александр Комаров.

Он также добавил, что пока законодательно не решен вопрос об инвестициях в телеком-инфраструктуру. А без этого расходы придется перекладывать на плечи абонентов, то есть повышать тарифы.

Что будет с тарифами и телефонным мошенничеством

Несмотря на высокий уровень инфляции, повышать тарифы на мобильную связь "Киевстар" пока не планирует. Однако дальнейшие решения будут зависеть от текущей ситуации, признал Александр Комаров.

На сегодняшний день наиболее выгодные тарифы – у контрактных абонентов. И это не случайно. В декабре 2021 года должны вступить в силу упрощенные правила переноса номеров от одного оператора к другому. И в "Киевстаре" считают, что без верификации абонентов это может нести серьезные риски мошенничества. В настоящее время и так каждый год фиксируется около 50 тысяч преступлений в сфере кибермошенничества. Половина их связана с мобильными номерами. Если упростить перенос номера, число таких преступлений может возрасти, считает президент "Киевстар".

"Перенос неверифицированных номеров порождает поле для махинаций. Эти риски уже есть у нас. Мы периодически разбираемся с украденными номерами. Зачем создавать среду, которая только стимулирует это, зачем облегчать жизнь мошенникам – мне не понятно", – сказал Александр Комаров.

Он считает, что верификация защищает от кражи номеров и уменьшает риски мошенничества. Однако на сегодня в "Киевстаре" из 50 млн активных SIM-карт верифицированы только 7 млн.

Когда 5G придет в Украину

В "Киевстаре" считают, что запуск 5G в этом году не состоится.

"Регулятор немного изменил свой график внедрения 5G. Фактически сейчас есть ориентировка на то, что тендер пройдет не в конце 2021-го, а в 2022 году. Очень многое еще должно быть сделано. Даже текущий план с задержкой примерно в год – это очень оптимистичный план. Чтобы эти диапазоны частот можно было вывести на аукцион, по каждому из них нужны исследования по электромагнитной совместимости разных стандартов, нужны исследования по спецпользователям, как технология 5G будет влиять на них. По моему мнению, такое исследование занимает месяцев 9-12. Пока мы в начале пути формирования технического задания, то есть достаточно далеко. Поэтому мои ожидания – что мы к 2023 году выйдем на тендеры и на запуск 5G", – прогнозирует Александр Комаров.

Однако уже сегодня мобильные операторы ведут серьезную подготовку к внедрению 5G, которая требует больших инвестиций. Речь идет о переподключении сайтов к оптико-волоконной сети, о новых технологиях переноса голоса в 5G, новых подходах к управлению клиентской базой и многом другом. Объем работ в "Киевстаре" оценивают на 5-7 лет. Так что в полную силу 5G может заработать далеко не сразу.