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В Україні підвищили ціни на найдешевше ігристе вино

14 січня, 13:30

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мінімальну вартість пляшки напою підняли відразу на 20 гривень

В Україні підвищили мінімальну ціну на ігристі вина. Зростання становить відразу 20 гривень – з 89 до 109 гривень за пляшку об'ємом 0,7-0,75 літра. Підвищення поширюється і на газовані винні напої.

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Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Текст документа поки не опублікований.

У міністерстві пояснили, що мета підвищення мінімальної ціни – захист українського ринку від "зовнішньої експансії" і боротьба з фальсифікатом. Там упевнені, що головна проблема ринку – це маніпуляція назвами продукції та цінами, коли імпортований напій на основі вина продається за ціною як ігристе вино.

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"Національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв'язку із чим була загроза закриття українських виноробних заводів. Збільшення виробництва дасть можливість українським підприємствам відновити роботу і створити нові робочі місця", – додав міністр Ігор Петрашко.

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Нагадаємо Україна з 2021 року ввела нульове мито на вина з ЄС. Такий крок передбачається за Угодою про асоціацію. При цьому в 2020 році імпорт вина в Україну і так збільшився на 25-30%. Мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 євро за літр.

Раніше в Мінекономіки також пропонували скасувати акцизний податок і акцизні марки для натуральних вин. Наприклад, у країнах ЄС натуральні виноградні вина не підлягають маркуванню акцизними марками та належать до групи харчових продуктів, а не до алкогольних напоїв.

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ціни алкоголь Мінекономіки ігристе вино акцизний податок мінімальні ціни

Джерело: Сьогодні

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