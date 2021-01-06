Русский
$ 28,4
34,85
  1. Економічні новини
  2. Новини бізнесу

Трамп заборонив у США вісім китайських додатків. У списку Alipay та WeChat

6 січня, 10:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Указ американського президента набуде чинності, коли сам Трамп уже покине Білий дім

У США забороняють використання восьми китайських додатків, включаючи платіжну систему Alipay. Повний список виглядає так:

  • WeChatPay;
  • WPS Office;
  • Alipay;
  • Tencent;
  • QQWallet;
  • Camscanner;
  • SHAREit;
  • Vmate.
Реклама

Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп, передає Інтерфакс-Україна. Указ підписаний 5 січня, і набуває чинності через 45 днів, 18 лютого, тобто після того, як президент залишить Білий дім.

Трамп пояснив таке рішення тим, що додатки нібито отримують доступ до конфіденційної інформації користувачів, яка може бути використана китайською владою "для відстеження місцезнаходження федеральних службовців та складання персональних досьє на громадян".

Сервіси Alipay і WeChat активно використовуються в Китаї, але набагато менш популярні в США. Наприклад, Alipay в американських магазинах додатків App Store і the Google Play в минулому році було завантажено лише 207 тис. Разів, свідчать дані аналітичної компанії Sensor Tower Inc. Число завантажень додатка WeChat, в який вбудований сервіс WeChat Pay, досягло 1,6 млн.

Лідером за кількістю завантажень – 4,4 млн – серед заборонених Трампом додатків в минулому році став сервіс сканування Camscanner, що належить шанхайській INTSIG Information Co.

В тренді
Долар і євро відкотилися після новорічного стрибка курсу
Реклама

Минулого року Трамп уже намагався заблокувати додаток WeChat в США разом з TikTok. Тоді багато компаній, що працюють з Китаєм, включаючи Apple, Ford, Walmart і Walt Disney заявили, що сервіс WeChat вкрай важливий для їхнього китайського бізнесу.

Федеральний суд Каліфорнії тимчасово заблокував виконання указу Трампа про блокування WeChat, розглянувши позов групи користувачів програми. Адміністрація президента не погоджується з рішенням суду.

Нагадаємо, при цьому Міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося вводити обмеження для TikTok. Нові правила повинні були зупинити роботу соціальної мережі на території країни з 12 листопада 2020 року, але цього не сталося.

А про те, скільки заробляють на своїх відео українські "тіктокери", дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США додаток Дональд Трамп WeChat Alipay
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З 1 січня зміняться ліміти та податки для ФОПів
З 1 січня зміняться ліміти та податки для ФОПівБізнес
Найбагатший китаєць
Найбагатший китаєць "зник" після критики влади. Що трапилося?Бізнес
Які подарунки на Новий рік купують українці: головні тренди
Які подарунки на Новий рік купують українці: головні трендиБізнес
Як розкрутити будь-який інтернет-магазин
Як розкрутити будь-який інтернет-магазинБізнес
На карантинні виплати витратили мільярди: скільки українців отримали по 8000 гривень
На карантинні виплати витратили мільярди: скільки українців отримали по 8000 гривеньБізнес
У ФОПів залишилося два дні, щоб отримати карантинні 8000 грн
У ФОПів залишилося два дні, щоб отримати карантинні 8000 грнУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти