Трамп заборонив у США вісім китайських додатків. У списку Alipay та WeChat

У США забороняють використання восьми китайських додатків, включаючи платіжну систему Alipay. Повний список виглядає так:

WeChatPay;

WPS Office;

Alipay;

Tencent;

QQWallet;

Camscanner;

SHAREit;

Vmate.

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Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп, передає Інтерфакс-Україна. Указ підписаний 5 січня, і набуває чинності через 45 днів, 18 лютого, тобто після того, як президент залишить Білий дім.

Трамп пояснив таке рішення тим, що додатки нібито отримують доступ до конфіденційної інформації користувачів, яка може бути використана китайською владою "для відстеження місцезнаходження федеральних службовців та складання персональних досьє на громадян".

Сервіси Alipay і WeChat активно використовуються в Китаї, але набагато менш популярні в США. Наприклад, Alipay в американських магазинах додатків App Store і the Google Play в минулому році було завантажено лише 207 тис. Разів, свідчать дані аналітичної компанії Sensor Tower Inc. Число завантажень додатка WeChat, в який вбудований сервіс WeChat Pay, досягло 1,6 млн.

Лідером за кількістю завантажень – 4,4 млн – серед заборонених Трампом додатків в минулому році став сервіс сканування Camscanner, що належить шанхайській INTSIG Information Co.

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Минулого року Трамп уже намагався заблокувати додаток WeChat в США разом з TikTok. Тоді багато компаній, що працюють з Китаєм, включаючи Apple, Ford, Walmart і Walt Disney заявили, що сервіс WeChat вкрай важливий для їхнього китайського бізнесу.

Федеральний суд Каліфорнії тимчасово заблокував виконання указу Трампа про блокування WeChat, розглянувши позов групи користувачів програми. Адміністрація президента не погоджується з рішенням суду.

Нагадаємо, при цьому Міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося вводити обмеження для TikTok. Нові правила повинні були зупинити роботу соціальної мережі на території країни з 12 листопада 2020 року, але цього не сталося.

А про те, скільки заробляють на своїх відео українські "тіктокери", дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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