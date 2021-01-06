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Трамп запретил в США восемь китайских приложений. В списке Alipay и WeChat

6 января, 10:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Указ американского президента вступит в силу, когда сам Трамп уже покинет Белый дом

В США запрещают использование восьми китайских приложений, включая платежную систему Alipay. Полный список выглядит так:

  • WeChatPay;
  • WPS Office;
  • Alipay;
  • Tencent;
  • QQWallet;
  • Camscanner;
  • SHAREit;
  • Vmate.
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Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп, передает Интерфакс-Украина. Указ подписан 5 января, и вступает в силу через 45 дней, 18 февраля, то есть после того, как президент покинет Белый дом.

Трамп объяснил такое решение тем, что приложения якобы получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, которая может быть использована китайскими властями "для отслеживания местонахождения федеральных служащих и составления персональных досье на граждан".

Сервисы Alipay и WeChat активно используются в Китае, но гораздо менее популярны в США. Например, Alipay в американских магазинах приложений App Store и the Google Play в прошлом году было скачано лишь 207 тыс. раз, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower Inc. Число скачиваний приложения WeChat, в которое встроен сервис WeChat Pay, достигло 1,6 млн.

Лидером по количеству скачиваний – 4,4 млн – среди запрещенных Трампом приложений в прошлом году стал сервис сканирования Camscanner, принадлежащий шанхайской INTSIG Information Co.

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В прошлом году Трамп уже пытался заблокировать приложение WeChat в США вместе с TikTok. Тогда многие компании, работающие с Китаем, включая Apple, Ford, Walmart и Walt Disney заявили, что сервис WeChat крайне важен для их китайского бизнеса.

Федеральный суд Калифорнии временно заблокировал исполнение указа Трампа о блокировке WeChat, рассмотрев иск группы пользователей приложения. Администрация президента оспаривает решение суда.

Напомним, при этом Министерство торговли США временно отказалось вводить ограничения для TikTok. Новые правила должны были остановить работу социальной сети на территории страны с 12 ноября 2020 года, но этого не случилось.

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