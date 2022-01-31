"Такого давно не було": ФОПи в Україні масово встановлюють касові апарати

Лише за останні вихідні кількість ФОПів із касовими апаратами збільшилася на 10 тисяч

ФОПи масово встановлюють касові апарати

Українські підприємці масово встановлюють реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомив у своєму Telеgram-каналі голова податкового та фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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За його інформацією, тільки за 29 та 30 січня підприємці оформили 10 тисяч реєстраторів розрахункових операцій.

"Такого не було давно. Знову стрімголов останні обдурені сектою "АнтиРРО – захищу право на тінь" кинулися реєструвати апарати", – пише депутат.

Зміни для ФОПів

Крім закону №5600, ще кілька впливають на малий та середній бізнес, а саме фізичних осіб – підприємців.

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З 1 січня всі ФОПи у 2-4-й групах єдиної системи оподаткування зобов'язали використовувати РРО, за рідкісним винятком.

Зокрема, реєстратор обов'язковий для оплати карткою через POS-термінал та інтернет-оплаті банківською карткою з використанням платіжних систем (інтернет-еквайрингу) або платіжних терміналів.

"Сьогодні" розповідали, що Верховна Рада може у 10 разів знизити суму штрафів для ФОПів за невикористання РРО. Законопроєкт про це розглядатимуть у вівторок, 1 лютого.