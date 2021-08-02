Скандал з Zoom і Facebook: відеосервіс виплатить користувачам мільйони доларів

Американська компанія пішла на мирову угоду в рамках колективного позову і повинна буде поліпшити політику конфіденційності

Zoom виплатить значну компенсацію користувачам. Колаж "Сьогодні" / Фото: pixabay.com

Відеосервіс Zoom, що став популярним в період пандемії коронавіруса, виплатить користувачам по 15 та 25 мільйонів доларів компенсації. Таким чином відповідач вирішив врегулювати конфлікт в рамках судової тяганини через обмін даними з Facebookі хакерських атак, пише Bloomberg.

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В цілому мирна угода обійдеться великому відеосервісу в 85 мільйонів доларів, оскільки позов був колективним.

Користувачі звинуватили Zoom у двох основних пунктах:

недостатньому захисті від хакерських атак, відомих як "зумбомбінг";

недостовірній інформації щодо безпеки шифрування даних.

Виплати компенсацій будуть двох типів. За 25 мільйонів доларів отримають користувачі платної версії Zoom і по 15 мільйонів доларів – безкоштовної.

Однак на цьому наслідки скандалу для відеосервісу не закінчаться. Zoom буде зобов'язаний попрацювати над політикою конфіденційності. Дане врегулювання вступить в силу тільки після схвалення окружного судді Люсі Кох в Сан-Хосе (Каліфорнія).

Як відомо, особливу популярність відеосервіс Zoom отримав після початку пандемії, коли багато офісних співробітників перейшли на віддалену роботу, а студенти і школярі – на дистанційне навчання. У нових реаліях ринкова вартість американської компанії підскочила в три рази.

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Клієнтська база Zoom виросла в шість разів . Якщо в січні 2020 року в компанії налічувалося 81 900 клієнтів, то вже в квітні 2021 це число досягло 497 000. Однак зростання може сповільнитися у зв'язку з вакцинацією – офісні співробітники повернуться на свої робочі місця і необхідність в відеозв'язку відпаде.

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Незважаючи на всі плюси використання, Zoom не раз потрапляв в скандал через безпеку даних. Часто відеоконференції піддавалися зломам.

Як уже повідомлялося в "Сьогодні", скандали з витоком даних на Facebook трапляються із завидною періодичністю. Взяти хоча б злом, який стався в квітні 2021 року.

Тоді невідомий хакер опублікував у відкритому доступі особисті дані понад півмільярда користувачів соцмережі Facebook з 106 країн. Серед них виявили номер телефону самого засновника соцмережі Марка Цукерберга.

Завдяки глобальному витоку даних з'ясувалося, що творець Facebook довіряє більше не свому дітищу, а іншим, більш захищеним, мессенджерам. Так, мільярдер віддав свою перевагу Signal, який експерти вважають одним з кращих додатків для спілкування з високим рівнем безпеки.