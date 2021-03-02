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Zoom розбагатів на пандемії: прибуток компанії злетів у 17 разів

2 березня, 13:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Сервіс похвалився збільшенням кількості корпоративних клієнтів на 470%

Американська компанія Zoom збільшила чистий квартальний прибуток у 17 разів. Зростанню посприяв зліт попиту на послуги віддаленого конференц-зв'язку через пандемію та самоізоляцію.

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Так, чистий прибуток Zoom за квартал, що завершився 31 січня, склав 260,393 млн, або 87 центів у розрахунку на акцію. Рік тому показники становили 15,3 млн доларів, або 5 центів на акцію. А скоригований прибуток підвищився з 15 центів до 1,22 долара на акцію.

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Виручка компанії виросла в 4,7 рази, до 882,485 млн доларів.

Головний виконавчий директор Zoom Ерік Юань визнав, що компанії вдалося заробити на тлі пандемії коронавірусу. Саме це зробило Zoom "одним з найпопулярніших додатків року", сказав Юань.

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Зараз у компанії 467 100 корпоративних клієнтів зі штатом понад 10 співробітників. І це аж на 470% більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, не так давно в Zoom з'явилися нові функції.

При цьому курйозні випадки під час віддалених робочих конференцій стали справжнім трендом останнього року. Наприклад, днями чиновник обматюкав неслухняного кота в прямому ефірі. А раніше американський адвокат виступав на онлайн-засіданні суду у вигляді кошеняти:

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