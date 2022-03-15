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Росіянам відкрилася раптова лазівка? Чи зможуть вони розплачуватися в Apple ID

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 березня, 18:32
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Розповідаємо, чи справді компанія Apple відкрила лазівку для росіян
Apple пішла на несподіваний крок
Apple пішла на несподіваний крок / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Компанія Apple нібито додала банківські картки російської внутрішньої платіжної системи "Мир" як спосіб оплати в обліковому записі Apple ID.

Про це повідомили російські ЗМІ. Вони запевнили, що тепер в облікових записах росіян є такий список способів оплати:

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  • Apple Pay;
  • більшість кредитних та дебетових карт;
  • рахунок мобільного телефону через операторів, що підтримуються;
  • залишок на рахунку Apple ID від погашення подарункових карток App Store та iTunes;
  • внесення коштів та картки платіжної системи "Мир".

Однак згодом виявилося, що оплатити підписки на сервіси Apple за допомогою внутрішньої платіжної системи "Мир" неможливо. Річ у тім, що компанія додала підтримку карт "Мир" ще минулого року. Але з кінця лютого 2022 року додати таку карту до свого акаунту Apple неможливо.

Apple покинула ринок

Після нападу Росії на мирні українські міста багато світових компаній заявили про свій вихід з ринку країни-агресора. Серед них була і компанія Apple, яка зупинила продаж продукції в Росії, весь експорт техніки, а також відключила Apple Pay та скасувала інші послуги.

Також компанія унеможливила нанесення міток на карти Apple Maps, а 2 березня жоден офіційний магазин техніки Apple не відкрився у Москві.

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Рішення про додаванні карток системи "Мир" до переліку способів оплати видається дуже дивним на тлі повного виходу компанії з ринку.

"Сьогодні" також розповідали, які компанії припинили співпрацю з агресором та вийшли з російського ринку на знак солідарності з Україною.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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