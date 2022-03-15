Росіянам відкрилася раптова лазівка? Чи зможуть вони розплачуватися в Apple ID

Компанія Apple нібито додала банківські картки російської внутрішньої платіжної системи "Мир" як спосіб оплати в обліковому записі Apple ID.
Про це повідомили російські ЗМІ. Вони запевнили, що тепер в облікових записах росіян є такий список способів оплати:
- Apple Pay;
- більшість кредитних та дебетових карт;
- рахунок мобільного телефону через операторів, що підтримуються;
- залишок на рахунку Apple ID від погашення подарункових карток App Store та iTunes;
- внесення коштів та картки платіжної системи "Мир".
Однак згодом виявилося, що оплатити підписки на сервіси Apple за допомогою внутрішньої платіжної системи "Мир" неможливо. Річ у тім, що компанія додала підтримку карт "Мир" ще минулого року. Але з кінця лютого 2022 року додати таку карту до свого акаунту Apple неможливо.
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Apple покинула ринок
Після нападу Росії на мирні українські міста багато світових компаній заявили про свій вихід з ринку країни-агресора. Серед них була і компанія Apple, яка зупинила продаж продукції в Росії, весь експорт техніки, а також відключила Apple Pay та скасувала інші послуги.
Також компанія унеможливила нанесення міток на карти Apple Maps, а 2 березня жоден офіційний магазин техніки Apple не відкрився у Москві.
Рішення про додаванні карток системи "Мир" до переліку способів оплати видається дуже дивним на тлі повного виходу компанії з ринку.
"Сьогодні" також розповідали, які компанії припинили співпрацю з агресором та вийшли з російського ринку на знак солідарності з Україною.