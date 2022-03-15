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Россиянам открылась внезапная лазейка? Смогут ли они расплачиваться в Apple ID

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 марта, 18:32
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Рассказываем, действительно ли компания Apple открыла лазейку для россиян
Apple пошла на неожиданный шаг
Apple пошла на неожиданный шаг / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Компания Apple якобы добавила банковские карты российской внутренней платежной системы "Мир" как способ оплаты в аккаунте Apple ID.

Об этом сообщили российские СМИ. Они заверили, что теперь в аккаунтах россиян есть такой список способов оплаты:

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  • Apple Pay;
  • большинство кредитных и дебетовых карт;
  • счет мобильного телефона через поддерживаемых операторов;
  • остаток на счету Apple ID от погашения подарочных карт App Store и iTunes;
  • внесение средств и карты платежной системы "Мир".

Однако позже оказалось, что оплатить подписки на сервисы Apple с помощью внутренней платежной системы "Мир" невозможно. Дело в том, что компания добавила поддержку карт "Мир" еще в прошлом году. Но с конца февраля 2022 года добавить такую ​​карту к своему аккаунту Apple невозможно.

Уход Apple с рынка

После нападения России на мирные украинские города множество мировых компаний заявили о своем выходе с рынка страны-агрессора. Среди них была и компания Apple, которая приостановила все продажи продукции в России, весь экспорт техники, а также отключила Apple Pay и другие услуги.

Также компания отключила возможность наносить метки на карты в Apple Maps, а 2 марта ни один официальный магазин техники Apple не открылся в Москве.

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Решение о добавлении карт системы "Мир" в перечень способов оплаты выглядит очень странно на фоне полного выхода компании с рынка.

"Сегодня" также рассказывали, какие компании прекратили сотрудничество с агрессором и вышли с российского рынка в знак солидарности с Украиной.

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