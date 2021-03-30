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Ремонт техніки Apple в Україні зроблять офіційним

30 березня, 13:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Сервісні центри отримають можливість приєднатися до спеціальної програми

Американська компанія Apple розширить програму співпраці з незалежними сервісними центрами. Україна потрапила в список країн, які приєднаються до Independent Repair Provider до кінця 2021 року. Сервіси по ремонту техніки з країн, які потрапили в програму, отримують доступ до оригінальних деталей Apple, а також інструментів для ремонту і діагностики.

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Про це повідомила пресслужба Apple.

Участь в програмі безкоштовна. Але для отримання сертифікації доведеться найняти сертифікованого техніка Apple, який буде виконувати ремонт.

Сервісні компанії зможуть подати заявки в електронному вигляді.

Нагадаємо, раніше Apple запустила український розділ на офіційному сайті. Це може свідчити про плани компанії повноцінно вийти на український ринок.

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Крім того, раніше Apple також зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю в Україні. Крім того, про плани Apple відкрити український офіс може свідчити те, що в лютому компанія розмістила вакансію податкового аналітика в Києві.

А про те, як тримати iPhone в чистоті, дізнавайтеся з сюжету:

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техніка ремонт програма iPhone Apple Украина сервіси сертифікація

Джерело: Сьогодні

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