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Apple заходить в Україну? На сайті компанії з'явився український розділ

11 березня, 14:09

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Наповнення сторінок поки що залишилося англійською мовою

Американська компанія Apple запустила український розділ на офіційному сайті. Він ще не наповнений – контент в основному англійською, але вже з'явився український переклад пунктів меню. Це може свідчити про плани компанії повноцінно вийти на український ринок, адже раніше Apple також зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю в Україні.

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Зміни видно на сайті Apple:

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Як повідомляють в AIN, український розділ Apple запрацював з грудня-2020 року, але відбувалося перенаправлення на головну сторінку сайту компанії.

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Крім того, про плани Apple відкрити український офіс може свідчити те, що в лютому компанія розмістила вакансію податкового аналітика в Києві.

Нагадаємо, також з 2019 року в Україні почали продавати акції Apple.

А про те, як тримати iPhone в чистоті, дізнавайтеся з сюжету:

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