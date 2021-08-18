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ПриватБанк вирішив вручити Коломойському позов

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
18 серпня, 13:40
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Позов стосується шахрайських дій, незаконного привласнення і відмивання коштів
ПриватБанк хоче вручити ізраїльський позов в Україні Ігорю Коломойському. Колаж: "Сьогодні"
ПриватБанк хоче вручити ізраїльський позов в Україні Ігорю Коломойському. Колаж: "Сьогодні"

Бізнесмену, колишньому голові Дніпропетровської ОДА Ігорю Коломойському ПриватБанк має намір вручити позов.

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Про це повідомляє прес-служба банку.

Відповідну заяву про вручення ізраїльського позову в Україні ПриватБанк публікує в газеті "Голос України".

Також позов хочуть вручити і іншим колишнім співвласникам банку – Геннадію Боголюбову й В'ячеславу Карташову.

Подробиці справи

ПриватБанк звернувся до Окружного суду м Тель-Авів-Яффа в Ізраїлі, з позовом до своїх колишніх власників та іншим відповідачам щодо:

  • шахрайських дій;
  • незаконного привласнення коштів;
  • відмивання коштів.
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У період з 2007 по 2011 роки щонайменше 600 млн доларів (близько 16,5 млрд гривень) були незаконно виведені з банку і розміщені на банківському рахунку в "Ізраїльському Банку Дисконт".

Як ми писали, тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент заявив, що Штати зробили лише перший крок, заборонивши українському бізнесменові Ігорю Коломойському в'їзд в країну. Але не виключають нові санкції.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський на великій прес-конференції відмовився відповісти однозначно, чи будуть введені санкції стосовно бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа.

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