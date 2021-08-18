ПриватБанк решил вручить Коломойскому иск

Бизнесмену, бывшему главе Днепропетровской ОГА Игорю Коломойскому ПриватБанк намерен вручить иск.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соответствующее заявление о вручении израильского иска в Украине ПриватБанк публикует в газете "Голос Украины".

Также иск хотят вручить и другим бывшим совладельцам банка – Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову.

Подробности дела

ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа в Израиле, с иском к своим бывшим собственникам и другим ответчикам насчет:

мошеннических действий;

незаконного присвоения средств;

отмывания средств.

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В период с 2007 по 2011 годы по меньшей мере 600 млн долларов (около 16,5 млрд гривен) были незаконно выведены из банка и размещены на банковском счете в "Израильском Банке Дисконт".

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