ПриватБанк решил вручить Коломойскому иск

Бизнесмену, бывшему главе Днепропетровской ОГА Игорю Коломойскому ПриватБанк намерен вручить иск.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее заявление о вручении израильского иска в Украине ПриватБанк публикует в газете "Голос Украины".
Также иск хотят вручить и другим бывшим совладельцам банка – Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову.
Подробности дела
ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа в Израиле, с иском к своим бывшим собственникам и другим ответчикам насчет:
- мошеннических действий;
- незаконного присвоения средств;
- отмывания средств.
В период с 2007 по 2011 годы по меньшей мере 600 млн долларов (около 16,5 млрд гривен) были незаконно выведены из банка и размещены на банковском счете в "Израильском Банке Дисконт".
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