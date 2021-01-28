Магазин IKEA в Києві вже готовий до відкриття: ЗМІ дізналися про дату

Шведська компанія розраховувала запрацювати в офлайні ще 2020 року, але завадив коронавірус

Перший офлайн-магазин шведської компанії IKEA в Києві відкриється 1 лютого. Торгова точка в форматі City store буде розташована в ТРЦ Blockbuster Mall. Площа магазина становитиме близько 5000 кв. м

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Про це повідомили в Асоціації рітейлерів України (RAU), посилаючись на джерела на ринку і фото, опубліковані в соцмережах.

"Технічне відкриття магазину вже відбулося", – повідомляють джерела.

Та й на знімках магазин виглядає готовим до відкриття:

Реклама Фото: Facebook/Алла Валенса

Раніше IKEA хотіла відкрити перший офлайн-магазин в Україні до кінця 2020 року.

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Як відомо, IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину у вересні 2018 року. Спочатку передбачалося, що об'єкт з'явиться в ТРЦ Ocean Mall в середині 2019 року.

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Пізніше відкриття магазину IKEA було перенесено на кінець 2019 року. Тоді українські ЗМІ з'ясували, що рітейлер підписав договір на відкриття магазину площею близько 6 тис. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall. Потім запуск перенесли на весну 2020 року, проте знову відклали через карантин.

Відмітимо, що IKEA почне роботу в Україні не з класичного формату, а з відносно нового Сity store. Сity store – це формат невеликих магазинів IKEA в складі більших торгових центрів. Класичний формат роботи цього бренду – будівництво власних ТЦ, яке в Україні поки не планується.

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