Магазин IKEA в Києві вже готовий до відкриття: ЗМІ дізналися про дату

Перший офлайн-магазин шведської компанії IKEA в Києві відкриється 1 лютого. Торгова точка в форматі City store буде розташована в ТРЦ Blockbuster Mall. Площа магазина становитиме близько 5000 кв. м
Про це повідомили в Асоціації рітейлерів України (RAU), посилаючись на джерела на ринку і фото, опубліковані в соцмережах.
"Технічне відкриття магазину вже відбулося", – повідомляють джерела.
Та й на знімках магазин виглядає готовим до відкриття:
Раніше IKEA хотіла відкрити перший офлайн-магазин в Україні до кінця 2020 року.
Як відомо, IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину у вересні 2018 року. Спочатку передбачалося, що об'єкт з'явиться в ТРЦ Ocean Mall в середині 2019 року.
Пізніше відкриття магазину IKEA було перенесено на кінець 2019 року. Тоді українські ЗМІ з'ясували, що рітейлер підписав договір на відкриття магазину площею близько 6 тис. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall. Потім запуск перенесли на весну 2020 року, проте знову відклали через карантин.
Відмітимо, що IKEA почне роботу в Україні не з класичного формату, а з відносно нового Сity store. Сity store – це формат невеликих магазинів IKEA в складі більших торгових центрів. Класичний формат роботи цього бренду – будівництво власних ТЦ, яке в Україні поки не планується.
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