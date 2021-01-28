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Магазин IKEA в Киеве уже готов к открытию: СМИ узнали дату

28 января, 15:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Шведская компания рассчитывала заработать в офлайне еще в 2020 году, но помешал коронавирус

Первый офлайн-магазин шведской компании IKEA в Киеве откроется 1 февраля. Торговая точка в формате City store будет расположена в ТРЦ Blockbuster Mall. Площадь магазина составит около 5000 кв. м

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Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), ссылаясь на источники на рынке и фото, опубликованные в соцсетях.

"Техническое открытие магазина уже состоялось", – сообщают источники.

Да и на снимках магазин выглядит готовым к открытию:

Фото: Facebook/Алла Валенса
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Фото: Facebook/Алла Валенса

Ранее IKEA хотела открыть первый офлайн-магазин в Украине до конца 2020 года.

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Фото: Facebook / Алла Валенса

Фото: Facebook / Алла Валенса

Как известно, IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в сентябре 2018 года. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года.

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Позже открытие магазина IKEA было перенесено на конец 2019 года. Тогда украинские СМИ выяснили, что ритейлер подписал договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall. Потом запуск перенесли на весну 2020 года, однако вновь отложили из-за карантина.

Отметим, что IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.

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