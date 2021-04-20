Великий провайдер вимкне 30 українських каналів? Ринок ТБ-контенту сколихнув серйозний конфлікт

Топові медіакомпанії – "Медіа Група Україна", StarLightMedia, 1 + 1 media, Inter Media Group – одна за одною розривають контракти з одним з найбільших в Україні провайдерів інтернету і ТБ-послуг "Ланет". Конфлікт виник на тлі того, що по виробниках контенту вдарив демпінг з боку провайдера. Ця історія в перспективі може змінити ринок телевізійного контенту в Україні.

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У тому, що сталося, розбирався профільний журнал Broadcast.

Історія і суть питання

З 2006 року в Україні з'явилося поняття "універсальна програмна послуга" (УПУ). Деякий час канали медіагруп входили в УПУ як обов'язкові. Але в 2016 році Нацрада реформувала УПУ таким чином, щоб великі канали могли вийти зі списку обов'язкових до трансляції. Це дало змогу медіагрупам перейти на платну модель відносин з провайдерами. Тобто українські ТБ-канали стали платними для провайдерів.

Тепер канали щорічно підвищують роялті. За 4 роки сума, яку провайдери виплачують медіагрупам, у цілому зросла майже в 6 разів, і це не межа. Передбачається, що зростання ціни за права на ретрансляцію збережеться на рівні 30% на рік. Але і вкладають телеканали не менше. Адже медіагрупи – це комерційні структури, що виробляють продукт і, відповідно, мають право встановлювати на нього ціну.

Але деякі провайдери, прагнучи підім'яти під себе ринок, відкрито демпінгують: наприклад, проводять акції, які викликають подив не тільки у медіагруп, а й у колег по цеху. В результаті інші провайдери також змушені демпінгувати, щоб утримати клієнтів. Це не сприяє ні розвитку технологій, ні підвищенню якості послуг, ні збільшенню різноманітності контенту, за виробництво якого також потрібно платити.

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Зокрема, "Ланет" запустив акцію "Лютий GIG" – за 33 грн на місяць нові абоненти до кінця весни можуть користуватися послугами інтернету і мати доступ до 150 онлайн-телеканалів у сервісі "Ланет.TV". А звичайний найдешевший пакет для абонентів у провайдерів коштує не менше ніж 99 грн.

Після цього в березні з'явилася інформація про те, що "Ланет" отримав від медіагруп листи про розірвання укладених договорів. Згідно з ними мережа "Ланет" повинна припинити трансляцію таких 30 телеканалів:

ICTV, Новий канал, СТБ, М1, М2, ОЦЕ (StarLightMedia) – з 1 травня 2021 р.;

"Україна", "НЛО TV", "Індиго TV" ("Медіа Група Україна") – з 5 травня 2021 р.;

"1 + 1", "2 + 2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "Бігуді", УНІАН (1 + 1 media) – з 19 травня 2021 р.;

"Квартал TV", Bolt, StarFamily, StarCinema, FilmUA Drama, "КусКус", "36,6" – з 19 травня 2021 р.;

"Інтер", К1, К2, НТН, "Мега", "Enter-фільм", "Піксель", Zoom (Inter Media Group) – з 21 травня 2021 р.

"Ланет" не забув відповісти і почав активну публічну кампанію на свій захист, звинувачуючи телегрупи в усіх бізнес-гріхах.

Цікаво, що "Ланет" досить часто потрапляє в подібні історії. Зазвичай компанія висловлює свою позицію публічно і не соромиться звертатися до судів у будь-яких спірних ситуаціях. Влітку 2020-го з провайдером хотіла розірвати угоду група "1 + 1 медіа". "Ланет" тоді заявляв, що компанія спонукає його виключити з пакетів кілька телеканалів, які здійснюють мовлення на супутнику в незакодованому вигляді. Зокрема, йшлося про телеканал "Сонце". Зате медіагрупа звинуватила "Ланет" у приховуванні реальної кількості своїх абонентів у кабелі. Після публічної дискусії сторони домовилися і підписали нову угоду.

Чому медіагрупи підвищують ціни

"Зміна ціни не є спонтанним рішенням, це дії, які ми обговорювали з провайдерами заздалегідь. У нас немає фіксованої ціни за абонента, це важливо", – пояснив підвищення роялті керівник дивізіону Digital і PayTV StarLightMedia Микола Фаєнгольд.

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Він уточнив, що орієнтовна вартість озвучується провайдерам з огляду на їхні абонентські бази та інші чинники, зокрема такі:

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раніше укладені договори;

територія надання послуг;

населені пункти, де потенційно буде надана послуга;

кількість конкурентів;

технологія поширення;

особливості пакетів програм контрагента тощо.

А директор зі стратегії та розвитку бізнесу "Медіа Групи Україна" Федір Гречанінов каже, що щорічна інфляція на рівні 20-30% свідчить про здорову ситуації на ринку: "Ми всі прагнемо до зростання ARPU і розуміємо, що ARPU повинен рости не темпами 5-10%, тому що так він не виросте ніколи. Думаю, таку інфляцію можна закладати в свою стратегію щорічно" .

За його словами, ринок має потенціал для подвоєння ціни за користування телебаченням: "Подвоєння за рік – це буде шокова історія, і вона може зламати ринок. А рости на 20-30% на рік – це нормально. Але все буде залежати від того, що відбувається з гривнею і макроекономікою" .

Провайдери vs роялті

Насправді провайдери завжди платили за більшу частину телеканалів, які транслюють. А в момент зміни УПУ провайдери не хотіли збільшення витрат, бо довелося б піднімати ціни кінцевим споживачам. З'явився ризик відтоку абонентів. Але так чи інакше, у медіагруп є законне право брати гроші за свої телеканали. А провайдер сам вирішує, купувати контент чи ні.

"По суті, всі провайдери не люблять, коли у них піднімається собівартість свого продукту, оскільки висока конкуренція, і багато хто хоче демпінгувати на ринку і провадити агресивні акції. <...> Демпінговими методами великий бізнес користується регулярно, у нас в країні неможливо притягнути до відповідальності за демпінг. І Україна вже 6-й рік поспіль має звання країни з найдешевшим інтернетом у світі. Десь там і найдешевше ТБ. Демпінг призводить до зменшення числа учасників ринку і його монополізації", – вважає Олександр Арутюнян, голова Комітету з питань захисту економічної конкуренції Інтернет-асоціації України.

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Володимир Олексієнко з провайдера "Тріолан" взагалі не бачить конфлікту з медіагрупами і запевняє: підвищення роялті не проблема. Аналогічної думки і в "Волі". Там вважають, що в умовах ринкових відносин потрібно домовлятися і шукати компроміси.

"Будь-яке підвищення цін дратує абонентів, але ж це і підвищує якість контенту та знижує бар'єри для входу нових гравців ринку, які виробляють відеопродукцію. Було б набагато гірше, якби медіагрупи драматично знижували ціни, вбиваючи конкурентів. Ну а наскільки розумно медіагрупи підвищують ціни, їм видніше, це їхнє рішення, і ми його поважаємо і, безумовно, враховуємо в своїй діяльності", – говорить Алексєєнко.

"Ми працюємо в бізнес-середовищі, де попит і пропонування диктують відносини між діловими партнерами. Будь-яка платформа може самостійно вибрати свою бізнес-модель, звернутися до постачальника і обговорити умови придбання необхідного контенту на ексклюзивній або неексклюзивній основі. І будь-який контент-провайдер може сам вирішити, як, на яких умовах і за якою ціною продавати свій продукт" , – додає Сандра Крауіня з "Волі".

Чим все закінчиться? Три сценарії

1. "Ланет" втрачає канали медіагруп. Тоді слід очікувати відтоку користувачів, а значить, конкуренти провайдера будуть у виграші.

2. "Ланет" та Інтернет-асоціація України домагаються перегляду складу УПУ, і туди внесуть канали медіагруп. Тоді медіагрупи за законом не зможуть вимагати роялті з провайдерів. Правда, в умовах здування рекламного ринку такий варіант поставить під загрозу питання інформаційної безпеки країни: у безкоштовних російських каналів на супутнику контент може виявитися різноманітнішим та привабливішим, ніж у посаджених на голодний пайок українських телеканалів.

3: "Ланет" домовляється з медіагрупами. Таке вже траплялося і тепер видається більшості спостерігачів найімовірнішим результатом цього конфлікту.

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