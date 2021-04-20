Крупный провайдер отключит 30 украинских каналов? Рынок ТВ-контента всколыхнул серьезный конфликт

Главные медиагруппы Украины разрывают договоры с "Ланетом", и это может изменить цивилизованный рынок. Все подробности опасного прецедента

Топовые медиакомпании – "Медиа Группа Украина", StarLightMedia, 1+1 media, Inter Media Group – одна за другой расторгают контракты с одним из самых крупных в Украине провайдеров интернета и ТВ-услуг "Ланет". Конфликт возник на фоне того, что по производителям контента ударил демпинг со стороны провайдера. Эта история в перспективе может изменить рынок телевизионного контента в Украине.

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В том, что произошло, разбирался профильный журнал Broadcast.

История и суть вопроса

С 2006 года в Украине появилось понятие "Универсальной программной услуги" (УПУ). Некоторое время каналы медиагрупп входили в УПУ в качестве обязательных. Но в 2016 году Нацсовет реформировал УПУ таким образом, чтобы большие каналы могли выйти из списка обязательных к трансляции. Это позволило медиагруппам перейти на платную модель отношений с провайдерами. То есть украинские ТВ-каналы стали платными для провайдеров.

Теперь каналы ежегодно повышают роялти. За 4 года сумма, которую провайдеры выплачивают медиагруппам, в целом выросла почти в 6 раз, и это не предел. Предполагается, что рост цены за права на ретрансляцию сохранится на уровне 30% в год. Но и вкладывают телеканалы не меньше. Ведь медиагруппы – это коммерческие структуры, производящие продукт и, соответственно, имеющие право устанавливать на него цену.

Но некоторые провайдеры, стремясь подмять под себя рынок, открыто демпингуют: например, проводят акции, которые вызывают удивление не только у медиагрупп, но и у коллег по цеху. В итоге другие провайдеры также вынуждены демпинговать, чтобы удержать клиентов. Это не способствует ни развитию технологий, ни повышению качества услуг, ни увеличению разнообразию контента, за производство которого также нужно платить.

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Так, "Ланет" запустил акцию "Лютый GIG" – за 33 грн в месяц новые абоненты до конца весны могут пользоваться услугами интернета и иметь доступ к 150 онлайн-телеканалам в сервисе "Ланет.TV". А обычный самый дешевый пакет для абонентов у провайдеров стоит не ниже 99 грн.

После этого марте-2021 появилась информация о том, что "Ланет" получил от медиагрупп письма о расторжении заключенных договоров. Согласно которым сеть "Ланет" должна прекратить трансляцию таких 30 телеканалов:

ICTV, Новый канал, СТБ, М1, М2, ОЦЕ (StarLightMedia) – с 1 мая 2021 г.;

"Украина", "НЛО TV", "Индиго TV" ("Медиа Группа Украина") – с 5 мая 2021 г.;

"1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан" (1+1 media) – с 19 мая 2021 г.;

"Квартал TV", Bolt, StarFamily, StarCinema, FilmUA Drama, "КусКус", "36,6" – с 19 мая 2021 г.;

"Интер", К1, К2, НТН, "Мега", "Enter-фильм", "Пиксель", Zoom (Inter Media Group) – с 21 мая 2021 г.

"Ланет" не остался без ответа и начал активную публичную кампанию в свою защиту, обвиняя телегруппы во всех бизнес-грехах.

Интересно, что "Ланет" достаточно часто попадает в подобные истории. Обычно компания выражает свою позицию публично и не стесняется обращаться в суды в любых спорных ситуациях. Летом 2020-го с провайдером хотела разорвать соглашение группа "1+1 медиа". "Ланет" тогда заявлял, что компания побуждает его выключить из пакетов ряд телеканалов, которые вещают на спутнике в незакодированном виде. В частности, речь шла о телеканале "Солнце". Зато медиагруппа обвинила "Ланет" в сокрытии реального количества своих абонентов в кабеле. После публичной дискуссии стороны договорились и подписали новое соглашение.

Почему медиагруппы повышают цены

"Изменение цены не является спонтанным решением, это действия, которые мы оговаривали с провайдерами заранее. У нас нет фиксированной цены за абонента, это важно", – объяснил повышение роялти руководитель дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia Николай Фаенгольд.

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Он уточнил, что ориентировочная стоимость озвучивается провайдерам, исходя из их абонентских баз и других факторов:

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ранее заключенные договоры;

территория оказания услуг;

населенные пункты, где потенциально будет оказана услуга;

количество конкурентов;

технология распространения;

особенности пакетов программ контрагента и т. д.

А директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов, говорит, что ежегодная инфляция на уровне 20-30% свидетельствует о здоровой ситуации на рынке: "Мы все стремимся к росту ARPU и понимаем, что ARPU должен расти не темпами 5-10%, потому что так он не вырастет никогда. Думаю, такую инфляцию можно закладывать в свою стратегию ежегодно".

По его словам, рынок имеет потенциал для удвоения цены за телевидение: "Удвоение за год — это будет шоковая история, и она может сломать рынок. А расти на 20-30% в год – это нормально. Но все будет зависеть от того, что происходит с гривней и макроэкономикой".

Провайдеры vs. роялти

На самом деле провайдеры всегда платили за большую часть телеканалов, которые транслируют. А в момент изменения УПУ провайдеры не хотели увеличения затрат, так как пришлось бы поднимать цены конечным потребителям. Появился риск оттока абонентов. Но, так или иначе, у медиагрупп есть законное право брать деньги за свои телеканалы. А провайдер сам решает, покупать контент или нет.

"По сути, все провайдеры не любят, когда у них поднимается себестоимость своего продукта, поскольку высокая конкуренция, и многие хотят демпинговать на рынке и включать агрессивные акции. <...> Демпинговыми методами крупный бизнес пользуется регулярно, у нас в стране невозможно привлечь к ответственности за демпинг. И Украина уже 6-й год подряд носит звание страны с самым дешевым интернетом в мире. Где-то там же и самое дешевое ТВ. Демпинг ведет к уменьшению числа участников рынка и его монополизации", – считает Александр Арутюнян, председатель Комитета по вопросам защиты экономической конкуренции "Интернет-ассоциации Украины".

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Владимир Алексеенко из провайдера "Триолан" вообще не видит конфликта с медиагруппами и уверяет – повышение роялти не проблема. Аналогичного мнения придерживаются и в "Воле". Там считают, что в условиях рыночных отношений нужно договариваться и искать компромиссы.

"Любое повышение цен раздражает абонентов, но это же и повышает качество контента и снижает барьеры для входа новых игроков рынка, производящих видеопродукцию. Было бы гораздо хуже, если бы медиагруппы драматически снижали цены, убивая конкурентов. Ну а насколько разумно медиагруппы повышают цены, им виднее, это их решение, и мы его уважаем и, безусловно, учитываем в своей деятельности", - говорит Алексеенко.

"Мы работаем в бизнес-среде, где спрос и предложение диктуют отношения между деловыми партнерами. Любая платформа может самостоятельно выбрать свою бизнес-модель, обратиться к поставщику и обсудить условия приобретения необходимого контента на эксклюзивной или неэксклюзивной основе. И любой контент-провайдер может сам решить, как, на каких условиях и по какой цене продавать свой продукт", – добавляет Сандра Крауиня из "Воли".

Чем все закончится? Три сценария

1. "Ланет" теряет каналы медиагрупп. Тогда следует ожидать оттока пользователей, а значит, конкуренты провайдера будут в выигрыше.

2. "Ланет" и "Интернет-ассоциация Украины" добиваются пересмотра состава УПУ, и туда включают каналы медиагрупп. Тогда медиагруппы по закону не смогут требовать роялти с провайдеров. Правда, в условиях сдувшегося рекламного рынка такой вариант поставит под угрозу вопрос информбезопасности страны: у бесплатных российских каналов на спутнике контент может оказаться разнообразнее и привлекательнее, чем у посаженных на голодный паек украинских телеканалов.

3: "Ланет" договаривается с медиагруппами. Такое уже случалось, и теперь представляется большинству наблюдателей наиболее вероятным исходом данного конфликта.

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