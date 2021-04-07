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Кабмін послабив обмеження: у "червоних зонах" дозволили роботу хімчисток

7 квітня, 18:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Уряд також дав добро на продаж посадкового матеріалу

Кабінет міністрів дозволив торгівлю посадковим матеріалом і надання послуг прання та хімчистки текстильних і хутряних виробів у "червоних зонах" за рівнем епідемічної небезпеки.

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Відповідні зміни у постанові №1236 від 9 грудня 2020 року уряд затвердив на засіданні в середу, 7 квітня.

Окрім цього, Кабмін також прибрав вимогу для виходу регіонів із "червоної зони" щодо неперевищення відповідних показників протягом п'яти днів.

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Нагадаємо, днем раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що жорсткий карантин на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині дав свої результати. У цих областях значно покращилася ситуація з COVID-19. Там зменшився добовий приріст хворих і регіони скоро вийдуть з "червоної зони".

Також повідомлялося, що на цей момент в "червоній зоні" знаходяться 10 областей і Київ.

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карантин хімчистка посівна продажі Семена Кабінет міністрів червона зона локдаун

Джерела: Сьогодні , Інтерфакс-Україна

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