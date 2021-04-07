Кабмін послабив обмеження: у "червоних зонах" дозволили роботу хімчисток

Кабінет міністрів дозволив торгівлю посадковим матеріалом і надання послуг прання та хімчистки текстильних і хутряних виробів у "червоних зонах" за рівнем епідемічної небезпеки.
Відповідні зміни у постанові №1236 від 9 грудня 2020 року уряд затвердив на засіданні в середу, 7 квітня.
Окрім цього, Кабмін також прибрав вимогу для виходу регіонів із "червоної зони" щодо неперевищення відповідних показників протягом п'яти днів.
Нагадаємо, днем раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що жорсткий карантин на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині дав свої результати. У цих областях значно покращилася ситуація з COVID-19. Там зменшився добовий приріст хворих і регіони скоро вийдуть з "червоної зони".
Також повідомлялося, що на цей момент в "червоній зоні" знаходяться 10 областей і Київ.
Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну
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