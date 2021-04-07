Кабмин ослабил ограничения: в красных зонах разрешили работу химчисток

Правительство также дало добро на продажу посадочного материала

Кабинет министров разрешил торговлю посадочным материалом и предоставление услуг стирки и химчистки текстильных и меховых изделий в красных зонах по уровню эпидемической опасности.

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Соответствующие изменения в постановлении №1236 от 9 декабря 2020 года правительство утвердило на заседании в среду, 7 апреля.

Помимо этого, Кабмин также убрал требование для выхода регионов из красной зоны относительно непревышения соответствующих показателей в течение пяти дней.

Напомним, днем ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что жесткий карантин на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине дал свои результаты. В этих областях значительно улучшилась ситуация с COVID-19. Там уменьшился суточный прирост больных и регионы скоро выйдут из красной зоны.

Также сообщалось, что на данный момент в красной зоне находятся 10 областей и Киев.

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