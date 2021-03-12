Економити на Netflix більше не вийде? Сервіс тестує нові обмеження

За правилами, ділитися особистим кабінетом можна тільки з членами сім'ї

Стрімінговий сервіс Netflix тестує на деяких клієнтів нові обмеження. Вони стосуються спільного використання облікового запису кількома людьми, які не є членами однієї сім'ї. Якщо обмеження введуть для всіх, використовувати Netflix стане дорожче. А підписка на нього в Україні і без того може подорожчати через новий податок.

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Тепер при вході в Netflix з іншого аккаунта деяким користувачам надсилають оповіщення з вимогою підтвердити авторизацію, повідомляє CNBC. Згідно з умовами Netflix, користувач може надати доступ до облікового запису тільки членам сім'ї.

Щоб контролювати обмін паролями, Netflix хоче збирати дані про передплатників. Наприклад, при вході в особистий кабінет система запропонує підтвердити обліковий запис за допомогою SMS або електронного листа. Якщо абонент не зможе підтвердити право на володіння акаунтом, йому запропонують створити свій особистий кабінет.

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За словами представника компанії, Netflix проводить сотні тестів на рік до частини клієнтів. У заяві компанії йдеться, що "тест розроблений, щоб гарантувати, що люди, які використовують акаунти Netflix, мають на це право".

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Втім, тести можуть і не привести до введення жорстких заходів щодо обміну паролями, вважають експерти.

За даними аналітиків Magid, зараз близько 33% всіх користувачів Netflix діляться своїм паролем хоча б з однією людиною. Базовий план Netflix коштує 8,99 доларів. В кінці 2020 року аудиторія сервісу становила 200 млн передплатників.

Нагадаємо, раніше дві українські студії стали офіційними партнерами Netflix з озвучки фільмів і серіалів.

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