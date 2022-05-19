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У Японії розробили революційні шини для авто – чим відрізняються від звичайних

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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19 травня, 13:06
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За довговічністю нову безповітряну шина можна порівняти зі звичайними аналогами
Безповітряні шини розробили у Японії
Безповітряні шини розробили у Японії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Японським фахівцям вдалося розробити нове покоління автомобільних шин. Йдеться про так звані безповітряні покришки.

Про це розповів представник компанії Toyo Tire, однієї з провідних світових шинних корпорацій, в інтерв'ю виданню Nikkei.

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Головна перевага безповітряних покришок — їм не страшні проколи, вони ніколи не здуваються, а також не потребують регулярної перевірки тиску.

Конструкція є покришкою з спицями, що перехрещуються, на зразок складних стільців: так удари від дороги під час їзди поглинаються так само, як і повітрям під тиском у звичайній шині.

Розробники запевняють, що останніми роками вони наполегливо працювали над удосконаленням конструкції шин, і їм таки вдалося створити безповітряні шини, в десять разів міцніші від перших розробок.

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Тож за своїм ресурсом безповітряну шину вже сьогодні можна порівнювати із звичайною.

Шини Toyo Tire вже використовують, правда, тільки у гольф-карах. Втім, у компанії впевнені, що все може швидко змінитись і незабаром шини-новинки почнуть ставити і на звичайні автомобілі.

Унікальні літаки для подорожей Норвегією

У країні збираються запустити повітряні маршрути, які обслуговуватимуть гідролітаки на електричній тязі. Так у Норвегії хочуть вирішити складну проблему будівництва аеропортів та злітно-посадкових смуг, адже країна переважно лежить на відкритій місцевості без височин.

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Повітряна техніка нового покоління допоможе розвантажити норвезькі аеропорти, незручно розташовані в сільській місцевості, і замінити їх морськими терміналами в центрі міста, в яких базуватимуться техніка.

Раніше ми розповідали, що NASA теж розробило прототип нової шини, але для екстремальних умов, і писали про новий гібридний автомобіль для поліції.

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