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В Японии разработали революционные шины для авто – чем отличаются от обычных

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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19 мая, 13:06
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По долговечности новая безвоздушная шина сравнима с обычными аналогами
Безвоздушные шины разработали в Японии
Безвоздушные шины разработали в Японии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Японским специалистам удалось разработать новое поколение автомобильных шин. Речь идет о так называемых безвоздушных покрышках.

Об этом рассказал представитель компании Toyo Tire, одной из лидирующих мировых шинных корпораций, в интервью изданию Nikkei.

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Главное преимущество безвоздушных покрышек — им не страшны проколы, они никогда не сдуваются, а также не требуют регулярной проверки давления.

Конструкция представляет собой покрышки с перекрещивающимися спицами вроде складных стульев: так удары от дороги во время езды поглощаются точно так же, как и воздухом под давлением в обычной шине.

Разработчики уверяют, что в последние годы напряженно работали над улучшением конструкции шин, и им таки удалось создать безвоздушные шины в десять раз крепче от первых разработок.

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Таким образом, по своему ресурсу безвоздушную шину уже сегодня можно сравнивать с обычной.

Шины Toyo Tire уже используют, правда, только на гольф-карах. Впрочем, в компании уверены, что все может быстро измениться и вскоре шины-новинку начнут устанавливать и на обычные автомобили.

Уникальные самолеты для путешествий по Норвегии

В стране собираются открыть воздушные маршруты, которые будут обслуживать гидросамолеты на электрической тяге. Так в Норвегии хотят решить сложную проблему строительства аэропортов и взлетно-посадочных полос, ведь страна в основном расположена на открытой местности без возвышенностей.

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Воздушная техника нового поколения поможет разгрузить неудобно расположенные в сельской местности норвежские аэропорты и заменить их морскими терминалами в центре города, в которых будет базироваться техника.

Ранее мы рассказывали, что NASA тоже разработало прототип новой шины, но для экстремальных условий, и писали о новом гибридном автомобиле для полиции.

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