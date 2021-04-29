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В Україні за 10 тис. доларів продали вухастий "Запорожець": що в ньому особливого

29 квітня, 12:59

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

На раритетному авто стояла "рідна" гума, всі витратні матеріали і навіть зберігся акумулятор

У Миколаєві за 10 тисяч доларів продали ЗАЗ-968 "Запорожець" в ідеальному стані, який за 45 років мав лише 460 кілометрів пробігу.

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Про це повідомляє Auto.Ria.

Ретромобіль увесь цей час зберігався у приватній колекції і мав фактично музейний стан. Власник авто стверджував, що це – 100% оригінал, абсолютно новий автомобіль, без жодного підфарбовування.

Більш як 70 фото "вухастого" ЗАЗа у фас і профіль підтверджували його слова.

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На раритетному авто стояла "рідна" гума і всі витратні матеріали, окрім акумулятора. Потенційному покупцю готові були віддати і випущений 1976 року акумулятор, але чесно попереджали, що він перебував в неробочому стані.

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Господар "Запорожця" розповів, що гарній збереженості сприяло те, що до листопада 2020 року він був у заводському консерванті і увесь цей час стояв на колодках у сухому і провітрюваному гаражі.

Автор оголошення просив не звертатися з дурними пропозиціями і обіцяв продати авто тільки в хороші руки.

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Нагадаємо, що 2020 року в Україні власне автовиробництво скоротилося на третину. Торік було випущено лише 4952 легковики, вантажівки і автобуси.

Також повідомлялося, що у вересні-2020 на АвтоЗАЗі стартувало виробництво купе-кросовера Renault Arkana з поставлених з Росії машинокомплектів.

А в лютому-2019 на базі Запорізького автомобільного заводу почалося виробництво пробної партії корейських тракторів LS Mtron.

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