В Україні знову змінили ПДР: дітей у машинах перевозитимуть по-новому

Український уряд на засіданні в середу, 24 лютого, вніс зміни до Правил дорожнього руху в пунктах, що стосуються перевезення дітей в автомобілях.
Про це нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончарук повідомляє у своєму Telegram-каналі.
Тепер у легкових авто треба обов'язково мати спеціальні утримуючі системи, якщо планується перевозити дитину, зріст якої менш як 145 см.
Ці системи повинні використовуватися в транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки або системами з'єднання дитячої утримуючої системи, передбаченими їх конструкцією, і відповідати вимогам чинних правил і нормативів.
У разі перевезення дітей до 3-х років на передньому місці допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які монтують проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння (за її наявності).
При цьому окремо підкреслюється, що характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі і зросту дитини, яка в ній перевозиться, а діти повинні перебувати в автокріслах чи бустерах пристебнутими.
Як випливає з порівняльної таблиці до постанови Кабміну, раніше цих пунктів в Правилах дорожнього руху не було.
Нагадаємо, раніше в Україні затвердили нові штрафи для водіїв, пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Особливу увагу приділили тим, хто сів за кермо п'яним.
Також нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який скасовує обов'язкові листи порушникам ПДР у разі своєчасної сплати штрафу.
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