В Україні хочуть змінити пасажирські перевезення: чи зникнуть маршрутки з міських доріг

У Верховній Раді зареєстрований пакет законопроєктів, мета яких – погодитипасажирські перевезення з європейськими нормами.

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Про це повідомляє Економічна правда.

Реформа передбачає закупівлю транспортних послуг у системі Prozorro замість проведення конкурсів на маршрути громадського транспорту. Замовник в особі місцевої влади купуватиме на тендері транспортну роботу. Переможцем стане той перевізник, який запропонує найменшу ціну за кілометр транспортної роботи.

До перевізника висуватимуть вимоги стосовно якості рухомого складу, тож власники невідповідного транспорту не зможуть пройти навіть перший етап добору.

Місто самостійно визначатиме тариф і збиратиме плату за допомогою єдиного електронного квитка. Брак коштів можуть покривати дотаціями з бюджету. Завдання перевізника – надавати якісну транспортну послугу і отримувати за кілометраж гроші від муніципалітету.

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З перевізниками укладатимуть довгострокові контракти із чіткими правилами і гарантіями щодо умов роботи. Гарантуватиметься право їздити за маршрутом протягом всього строку дії контракту.

Згідно з регламентом ЄС, довгостроковий контракт на надання транспортної послуги є фінансовим активом. Тож під заставу контракту можна буде залучити фінансування в банку й інвестувати в новий рухомий склад.

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Як пише видання, в разі успішного впровадження законопроєктів в Україні може зникнути маломісткий транспорт: "Богдани", "Рути", "Отамани". Основна передумова зникнення маршруток – це поява сектору громадських перевезень, що здійснюються за підтримки місцевих органів влади.

"Ми припускаємо, що за такої прозорої конкурентної системи до нас прийдуть і європейські транспортні компанії. Адже будуть встановлені ідентичні з європейськими країнами правила", – вважає нардеп від "Слуги народу" Олександр Горенюк, який зареєстрував пакет законопроєктів.

Реформа вимагатиме публікації всіх контрактів і звітів у відкритому онлайн-доступі. Цей механізм дасть змогу порівнювати вартість витрат на 1 кілометр комунального підприємства та приватного перевізника.

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"Якщо витрати комунального підприємства будуть істотно відрізнятися в більшу сторону, це приведе до справедливих запитань щодо ефективності витрачання бюджетних коштів. І не тільки питань, але і відповідних дій правоохоронних органів та органів контролю", – додав нардеп.

Нагадаємо, у червні-2020 міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС і Кабмін ініціювали посилення контролю за дотриманням правил пасажирських перевезень і ліцензування.

Також ми повідомляли, що тільки за пів року в Києві нарахували 500 випадків перевезення пасажирів на несправних автобусах.

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