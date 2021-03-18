В Украине хотят изменить пассажирские перевозки: исчезнут ли маршрутки с городских дорог

В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, цель которых – привести пассажирские перевозки в соответствие с европейскими нормами.

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Об этом сообщает Экономическая правда.

Реформа предусматривает закупку транспортных услуг в системе Prozorro вместо проведения конкурсов на маршруты общественного транспорта. Заказчик в лице местной власти будет покупать на тендере транспортную работу. Победителем станет тот перевозчик, который предложит наименьшую цену за километр транспортной работы.

К перевозчику будут выдвигать требования относительно качества подвижного состава, и владельцы несоответствующего транспорта не смогут пройти даже первый этап отбора.

Город самостоятельно будет определять тариф и взимать плату с помощью единого электронного билета. Нехватку средств могут покрывать дотациями из бюджета. Задача перевозчика – оказывать качественную транспортную услугу и получать за километраж деньги от муниципалитета.

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С перевозчиками будут заключать долгосрочные контракты с четкими правилами и гарантиями, касающимися условий работы. Будет гарантироваться право ездить по маршруту в течение всего срока действия контракта.

Согласно регламенту ЕС, долгосрочный контракт на предоставление транспортной услуги является финансовым активом. Поэтому под залог контракта можно будет привлечь финансирование в банке и инвестировать в новый подвижной состав.

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Как пишет издание, в случае успешного внедрения законопроектов в Украине может исчезнуть маловместительный транспорт: "Богданы", "Руты", "Атаманы". Основная предпосылка для исчезновения маршруток – это появление сектора общественных перевозок, осуществляемых при поддержке местных органов власти.

"Мы не исключаем, что при такой прозрачной конкурентной системе к нам придут и европейские транспортные компании. Ведь будут установлены идентичные с европейскими странами правила", – считает нардеп от "Слуги народа" Александр Горенюк, который зарегистрировал пакет законопроектов.

Реформа потребует публикации всех контрактов и отчетов в открытом онлайн-доступе. Этот механизм позволит сравнивать стоимость затрат на 1 километр коммунального предприятия и частного перевозчика.

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"Если расходы коммунального предприятия будут существенно отличаться в большую сторону, это приведет к справедливым вопросам относительно эффективности расходования бюджетных средств. И не только вопросам, но и соответствующим действиям со стороны правоохранительных органов и органов контроля", – добавил нардеп.

Напомним, в июне 2020 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД и Кабмин инициировали усиление контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и лицензирования.

Также сообщалось, что только за полгода в Киеве насчитали 500 случаев перевозки пассажиров на неисправных автобусах.

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