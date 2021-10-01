Українські водійські посвідчення визнали ще в одній країні

В дію вступив Меморандум про взаєморозуміння із Об'єднаними Арабськими Еміратами

Українські права визнали в Еміратах - МВС / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Відсьогодні, із 1 жовтня, українські права діятимуть в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх прав.

Реклама

У прес-службі відомства зазначають, що саме сьогодні набув чинності Меморандум взаєморозуміння, який було підписано ще 14 лютого 2021 року в Абу-Дабі.

Меморандум передбачає, що кожен громадянин України, який приїжджає до ОАЕ із метою постійного або тимчасового проживання може конвертувати своє водійське посвідчення за спрощеною процедурою.

Не потрібно буде повторно перескладати ані теоретичні ані практичні іспити, однак це стосується прав лише категорій "А" та "В".

Реклама

Ті українці, які тимчасово перебувають в країні, наприклад із туристичною метою, зможуть керувати автомобілем маючи при собі національне посвідчення водія. Додатково отримувати міжнародне посвідчення не потрібно.

Для громадян ОАЕ, які прибувають до України, діють аналогічні правила.

Права в Дії

Оскільки в Україні електронні документи у застосунку Дія прирівняли до паперових – права також можна показати поліцейському зі смартфона.

Реклама

Для цього потрібно завантажити застосунок, пройти усі етапи електронної ідентифікації і тоді, усі документи підтягнуться автоматично.

Кожен з них має унікальний QR, який і повинні сканувати правоохоронці для підтвердження справжності посвідчення.