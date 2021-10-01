Украинские водительские права признали еще в одной стране

В действие вступил Меморандум о взаимопонимании с Объединенными Арабскими Эмиратами

Украинские права признали в Эмиратах - МВД / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня, с 1 октября, украинские права будут действовать в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщило Министерство внутренних прав .

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В пресс-службе ведомства отмечают, что именно сегодня вступил в силу Меморандум взаимопонимания, который был подписан еще 14 февраля 2021 года в Абу-Даби.

Меморандум предусматривает, что каждый гражданин Украины, который приезжает в ОАЭ с целью постоянного или временного проживания может конвертировать свое водительское удостоверение по упрощенной процедуре.

Не нужно будет повторно пересдавать ни теоретические ни практические экзамены, однако это касается прав только категорий "А" и "В".

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Те украинцы, которые временно находятся в стране, например с туристической целью, смогут управлять автомобилем имея при себе национальное водительское удостоверение. Дополнительно получать международное удостоверение не требуется.

Для граждан ОАЭ, прибывающих в Украину, действуют аналогичные правила.

Права в Дії

Поскольку в Украине электронные документы в приложении Дія приравняли к бумажным – права можно показать полицейскому со смартфона .

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Для этого нужно загрузить приложение, пройти все этапы электронной идентификации и тогда, все документы подтянутся автоматически.

Каждый из них имеет уникальный QR, который и должны сканировать правоохранители для подтверждения подлинности удостоверения.