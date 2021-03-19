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Розмитнення євроблях подешевшає на 30%: у Зеленського кажуть про нову модель

19 березня, 18:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Розмитнити авто можна буде через портал державних послуг "ДіЯ"

Президент Володимир Зеленський провів засідання Національної ради реформ, на якому розглянули питання нової моделі розмитнення автомобілів, ввезених з-за кордону.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На Банковій звернули увагу, що через українську митницю щороку проходить близько 500 тис. автомобілів. Унаслідок маніпулювання з вартістю транспортних засобів у кишенях хабарників осідає приблизно 150 млн доларів, а втрати бюджету сягають 300-400 млн доларів.

Тому пропонується передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.

Розмитнити транспортний засіб можна буде через портал державних послуг "Дія". Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на 30%.

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Розмитнення євроблях подешевшає на 30%: у Зеленського кажуть про нову модель
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Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань митної політики і податків Данило Гетманцев запропонував обмежити строк пільгового розмитнення "євроблях" строком на 3 місяці замість півроку, як сьогодні записано в законопроєкті.

Також писалося, що Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкти № 4643-д і № 4644-д. Вони передбачають 180 днів пільгового періоду розмитнення для власників авто на єврономерах. При цьому митне оформлення "євроблях" збираються проводити без урахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита.

Втім, самі "євробляхери" вимагали під Радою прийняття іншого законопроєкту. Вони хочуть повного скасування акцизу для всіх легкових авто.

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Володимир Зеленський розмитнення реформи євробляхи євробляхери розмитнення авто

Джерело: Сьогодні

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