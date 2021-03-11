Закон про пільговое розмитнення "евроблях" можуть посилити: що хочуть змінити

Народні депутати можуть до другого читання посилити норми закону про митне оформлення "евроблях".

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Про це повідомляє Telegram-канал Адвокат Права.

Як повідомляється, на цьому тижні глава профільного комітету з питань митної політики і податків Данило Гетманцев запропонував обмежити строк пільгового розмитнення "евроблях" терміном на 3 місяці замість півроку, як сьогодні записано в законопроекті.

Крім того Гетманцев пропонує обмежити дію закону тільки на легкові автомобілі, а вантажівки і мотоцикли виключити зі списку.

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Також, як повідомляється, запропоновано вести ще зміни:

обмежити можливість пільгового розмитнення автомобілей, які відповідають екологічним нормам не нижче Євро-2, тобто виготовлені не раніше 2007 року;

розмитнювати за пільговими ставками тільки автомобілі, які в'їхали в Україну до 31 грудня 2019 (у нинішній редакції законопроекту – до початку +2021).

Які правки народні депутати залишать в законі, а які вирішать не брати, буде вирішене шляхом голосування в залі Верховної Ради під час обговорення цього законопроекту в другому читанні.

Коли це станеться, поки невідомо.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкти № 4643-д і № 4644-д. Вони передбачають 180 днів пільгового періоду розмитнення для власників авто на єврономерах. При цьому митне оформлення "євроблях" збираються проводити без урахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита.

Втім, самі "євробляхери" вимагали на мітингу під будівлею парламенту прийняття іншого законопроекту. Вони хочуть повного скасування акцизу для всіх легкових авто.

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