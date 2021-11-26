Не сплатив платіжки? У Миколаєві через борги українець залишився без авто

Чоловік відразу ж погасив заборгованість за опалення та повернув собі транспортний засіб

Автомобіль Renault Twingo через борги потрапив на штрафмайданчик / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві в українця конфіскували автомобіль через те, що він не сплатив борг за комуналку. Чоловік заборгував 14 тис. грн. за опалення.

Про це йдеться на сайті "Миколаївоблтеплоенерго".

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Автомобіль Renault Twingo 1999 року випуску евакуювали на штрафмайданчик "Сетам" (системи електронних торгів), а українець одразу погасив свою заборгованість.

Примітно, що конфіскував авто не лише облтеплоенерго, а також Нацполіція, Держвиконавча служба та представники держпідприємства "Сетам".

"Це вже сьомий автомобіль, який за останні півроку був заарештований за борги перед підприємством", – йдеться у повідомленні.

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Фото: Миколаївоблтеплоенерго

Конфіскація за перевищення швидкості

У Харкові евакуювали елітний спорткар за перевищення швидкості та систематичну несплату штрафу. Авто Audi RS7 8 місяць знаходилося в розшуку.

Ще в березні це авто проїхало на швидкості 150 км/год, а штраф за це досі не сплачено, незважаючи на те, що штрафу всього 510 грн, трохи більше 800 грн з пенею, а машину все одно забрали.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні за порушення швидкісного режиму у населених пунктах водіїв хочуть позбавляти прав.