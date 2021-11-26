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Не оплатил платежки? В Николаеве из-за долгов украинец остался без авто

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
26 ноября, 10:10
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Мужчина сразу же погасил задолженность за отопление и вернул себе транспортное средство
Автомобиль Renault Twingo из-за долгов попал на штрафплощадку
Автомобиль Renault Twingo из-за долгов попал на штрафплощадку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве у украинца конфисковали автомобиль из-за того, что он не погасил долг за коммуналку. Мужчина задолжал 14 тыс. грн за отопление.

Об этом говорится на сайте "Николаевоблтеплоэнерго".

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Автомобиль Renault Twingo 1999 года выпуска эвакуировали на штрафплощадку "Сетам" (системы электронных торгов), а украинец сразу же погасил свою задолженность.

Примечательно, что конфисковал авто не только облтеплоэнерго, а, также, Нацполиция, Госисполнительная служба и представители госпредприятия "Сетам".

"Это уже седьмой автомобиль, который за последние полгода был арестован за долги перед предприятием", - говорится в сообщении.

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Фото: Николаевоблтеплоэнерго
Фото: Николаевоблтеплоэнерго

Конфискация за превышение скорости

В Харькове эвакуировали элитный спорткар за превышение скорости и систематическую неуплату штрафа. Авто Audi RS7 8 месяц находилось в розыске.

Еще в марте это авто проехало на скорости 150 км/ч, а штраф за это до сих пор не оплачен. .несмотря на то, что штрафа всего 510 грн, чуть больше 800 грн с пеней, а машину все-равно забрали.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за нарушение скоростного режима в населенных пунктах водителей хотят лишать прав.

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