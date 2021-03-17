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Коли міняти зимову гуму: відомий автогонщик дав пораду

17 березня, 18:34

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Не треба слухати продавців автогуми і "фахівців" з шиномонтажів, каже Олексій Мочанов

В Україні ще буде зберігатися досить прохолодна погода, а в найближчі дні навіть з дощами і мокрим снігом, тому автомобілісти можуть ще місяць не квапитися перевзувати своїх сталевих "коней".

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Про це український автогонщик, автомобільний і автоспортивний журналіст, телеведучий, тест-пілот Олексій Мочанов пише на своїй сторінці в Facebook.

"Почекайте місяць, до 15 квітня. Ночами і під ранок поки ще сильно не +7-10". (+10 °С – це мінімальна температура, рекомендована для зміни автошин з зимовим малюнком на літній. – Ред.)

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Експерт нагадав, що на цю тему існує величезна кількість відео, тестів, досліджень, рекомендацій, тому радить не слухати продавців автогуми і "фахівців" з шиномонтажів.

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"Довіряйте, будь ласка, виробникам автомобілів і шин, сертифікованим випробувачам, – пише Мочанов. – На жаль, навіть гонщики-профі далеко не завжди є фахівцями в простих дорожніх питаннях, це не їхня компетенція, і спортивні навички у вивченні цього питання навіть шкодять".

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" підказав, як вибрати зимову гуму для свого авто .

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шини Олексій Мочанов автомобілі гума автогонщик замена резины

Джерело: Сьогодні

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