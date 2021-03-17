Когда менять зимнюю резину: известный автогонщик дал совет

Не нужно слушать продавцов авторезины и "специалистов" с шиномонтажей, говорит Алексей Мочанов

В Украине еще будет сохраняться довольно прохладная погода, а в ближайшие дни даже с дождями и мокрым снегом, поэтому автомобилисты могут еще месяц не спешить переобувать своих стальных "коней".

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Об этом украинский автогонщик, автомобильный и автоспортивный журналист, телеведущий, тест-пилот Алексей Мочанов пишет на своей странице в Facebook.

"Подождите месяц, до 15 апреля. По ночам и под утро пока ещё сильно не +7-10". (+10 °С – это минимальная температура, рекомендуемая для смены автошин с зимним рисунком на летний. – Ред.)

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Эксперт напомнил, что на эту тему существует огромное количество видео, тестов, исследований, рекомендаций, поэтому советует не слушать продавцов авторезины и "специалистов" с шиномонтажей.

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"Доверяйте, пожалуйста, производителям автомобилей и шин, сертифицированным испытателям, – пишет Мочанов. – Увы, даже гонщики-профи далеко не всегда являются специалистами в простых дорожных вопросах, это не их компетенция, и спортивные навыки в изучении этого вопроса даже вредят".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подсказал, как выбрать зимнюю резину для своего авто.

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