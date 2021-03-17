Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

Когда менять зимнюю резину: известный автогонщик дал совет

17 марта, 18:34

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Не нужно слушать продавцов авторезины и "специалистов" с шиномонтажей, говорит Алексей Мочанов

В Украине еще будет сохраняться довольно прохладная погода, а в ближайшие дни даже с дождями и мокрым снегом, поэтому автомобилисты могут еще месяц не спешить переобувать своих стальных "коней".

Реклама

Об этом украинский автогонщик, автомобильный и автоспортивный журналист, телеведущий, тест-пилот Алексей Мочанов пишет на своей странице в Facebook.

"Подождите месяц, до 15 апреля. По ночам и под утро пока ещё сильно не +7-10". (+10 °С – это минимальная температура, рекомендуемая для смены автошин с зимним рисунком на летний. – Ред.)

Читайте также: Вспоминая автомобильные реалии в СССР: "шипованная" резина для избранных и 80 км/ч на "Москвиче" по льду

В тренде
Автозалет на 71 400 гривен. Максимальное взыскание выписали в первый же час действия новых штрафов

Эксперт напомнил, что на эту тему существует огромное количество видео, тестов, исследований, рекомендаций, поэтому советует не слушать продавцов авторезины и "специалистов" с шиномонтажей.

Реклама

"Доверяйте, пожалуйста, производителям автомобилей и шин, сертифицированным испытателям, – пишет Мочанов. – Увы, даже гонщики-профи далеко не всегда являются специалистами в простых дорожных вопросах, это не их компетенция, и спортивные навыки в изучении этого вопроса даже вредят".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подсказал, как выбрать зимнюю резину для своего авто.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

шины Алексей Мочанов автомобили резина автогонщик замена резины

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал законЭкономика
Мама больше не любит скорость? За сколько Дубинский продает свой
Мама больше не любит скорость? За сколько Дубинский продает свой "зеленый" MercedesВласть
Кабмин договорился с продавцами бензина. Как это повлияет на цены? (обновлено)
Кабмин договорился с продавцами бензина. Как это повлияет на цены? (обновлено)Экономика
1700 грн за превышение скорости: в Украине выросли штрафы за нарушение ПДД
1700 грн за превышение скорости: в Украине выросли штрафы за нарушение ПДДАвто
Автозалет на 71 400 гривен. Максимальное взыскание выписали в первый же час действия новых штрафов
Автозалет на 71 400 гривен. Максимальное взыскание выписали в первый же час действия новых штрафовАвто
Закон о льготной растаможке
Закон о льготной растаможке "евроблях" могут ужесточить: что хотят изменитьАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять