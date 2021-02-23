Jeep потрапив у скандал з культурною апропріацією. Назва машини образила індіанців

Вождь індіанського народу черокі, що проживає на території США, Чак Хоскін-старший вимагає від автовиробника Jeep припинити використовувати найменування народу в назві автомобіля Jeep Cherokee. Тобто Jeep звинуватили в культурній апропріації.
Про це повідомив телеканал CNN.
"Я вважаю, наша країна знаходиться в такому віці, коли компанії повинні припинити використовувати корінні американські найменування, малюнки і назви тотемних тварин для їхньої продукції. Нам не робить честі, коли наше найменування прикручено до борту автомобіля", – заявив Хоскін.
Він уточнив, що черокі "не підуть на жодну угоду", за якою Jeep зміг би й далі використовувати їхнє найменування.
Jeep вже відповів вождю. Автовиробник запевнив, що "піклується про вшанування корінних народів Америки за їхнє благородство, доблесть і гордість", але конкретних обіцянок не дав.
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- Марка Jeep Cherokee випускалася з 1974 року до 2001 року, а марка Jeep Grand Cherokee – з 1993 року. 2013 року компанія Jeep знову випустила автомобіль під назвою Cherokee.
Нагадаємо, останнім часом у світовому співтоваристві скандали через звинувачення в культурній апропріації стали частим явищем. Багато з брендів і відомих особистостей потрапляють під шквал критики через використання елементів чужих культур. Наприклад, буквально днями Ріанну розкритикували через підвіску у вигляді індуїстського божества.
А співачці Адель дісталося за традиційну для жителів Ямайки зачіску.
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