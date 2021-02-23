Jeep угодил в скандал с культурной апроприацией. Название машины оскорбило индейцев

Вождь проживающего на территории США индейского народа чероки Чак Хоскин-старший потребовал от автопроизводителя Jeep прекратить использовать наименование народа в названии автомобиля Jeep Cherokee. То есть Jeep обвинили в культурной апроприации.

Реклама

Об этом сообщил телеканал CNN.

"Я полагаю, наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля", – заявил Хоскин.

Jeep Cherokee. Фото производителя

Реклама

Он уточнил, что чероки "не пойдут ни на какую сделку", по которой Jeep смог бы далее использовать их наименование.

Jeep уже ответил вождю. Автопроизводитель заверил, что "заботится о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость", но конкретных обещаний не дал.

Читайте также: Что будет, если Jeep Grand Cherokee привязать за трос и спустить с горы: видео

Марка Jeep Cherokee выпускалась с 1974 года до 2001 года, а марка Jeep Grand Cherokee – с 1993 года. В 2013 году компания Jeep вновь выпустила автомобиль под названием Cherokee.

Напомним, последнее время в мировом сообществе скандалы из-за обвинений в культурной апроприации стали частым явлением. Многие бренды и известные личности попадают под шквал критики из-за использования элементов чужих культур. Например, буквально на днях Рианну раскритиковали из-за подвески в виде индуистского божества.

А певице Адель досталось за традиционную для жителей Ямайки прическу.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама