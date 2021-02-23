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Jeep угодил в скандал с культурной апроприацией. Название машины оскорбило индейцев

23 февраля, 10:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вождь индейского народа чероки сделал официальное заявление

Вождь проживающего на территории США индейского народа чероки Чак Хоскин-старший потребовал от автопроизводителя Jeep прекратить использовать наименование народа в названии автомобиля Jeep Cherokee. То есть Jeep обвинили в культурной апроприации.

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Об этом сообщил телеканал CNN.

"Я полагаю, наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля", – заявил Хоскин.

Jeep Cherokee. Фото производителя

Jeep Cherokee. Фото производителя

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Он уточнил, что чероки "не пойдут ни на какую сделку", по которой Jeep смог бы далее использовать их наименование.

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Jeep уже ответил вождю. Автопроизводитель заверил, что "заботится о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость", но конкретных обещаний не дал.

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  • Марка Jeep Cherokee выпускалась с 1974 года до 2001 года, а марка Jeep Grand Cherokee – с 1993 года. В 2013 году компания Jeep вновь выпустила автомобиль под названием Cherokee.

Напомним, последнее время в мировом сообществе скандалы из-за обвинений в культурной апроприации стали частым явлением. Многие бренды и известные личности попадают под шквал критики из-за использования элементов чужих культур. Например, буквально на днях Рианну раскритиковали из-за подвески в виде индуистского божества.

А певице Адель досталось за традиционную для жителей Ямайки прическу.

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США индейцы Jeep вождь культурная апроприация чероки
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