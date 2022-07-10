Повинен знати кожен! Правила ПДР, які часто плутають водії

Зовні знаки схожі між собою, однак значення їх кардинально різниться

Неправильне трактування знаку призведе до штрафів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зупинка і стоянка — два різних поняття, трактування яких часто плутають водії, порушуючи таким чином ПДР. А за це, як відомо, можна "влетіти" на немаленький штраф.

"Сьогодні" розповість вам, в чому ж різниця цих двох понять.

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Головна відмінність цих понять полягає в тимчасовому факторі: стоянка передбачає тривалість, а зупинка – короткочасний маневр.

Не завжди зупинка заборонена там, де не можна ставити машину на стоянку. А ось стоянка завжди буде порушенням в тих місцях, де зупинка заборонена.

Тож, зупинка — це навмисне припинення руху терміном до 5 хвилин з причини посадки/висадки людей, так само як і навантаження/вивантаження товарів та інших вантажів. Проте ПДР допускають і перевищення цього терміну з обовʼязковим обгрунтуванням причин.

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Стоянка – це аналогічне припинення руху, тривалістю понад 5 хвилин, не обумовлене посадкою пасажирів або навантаженням, що не зобов’язує водія звітувати про її причини.

Підсумовуючи зауважимо, що цей знак під назвою "Зупинка заборонена" (дві схрещені червоні смуги на синьому тлі , 3.27 ) забороняє здійснювати як зупинку, так і стоянку.

Зупинка заборонена / Фото: скріншот

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А цей знак під назвою "Стоянка заборонена" (одна червона смуга на синьому тлі , 3.28 ) дозволяє зробити зупинку.

Стоянка заборонена / Фото: скріншот

ЄС визнав українські права

Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Стало можливим це після того, як обидві сторони 29 червня уклали угоду про "транспортний безвіз".

Таким чином, всі країни ЄС тепер визнаватимуть посвідчення водія українського зразка без обмежень. А це означає, що українцям не потрібно буде складати додаткові іспити чи змінювати водійське посвідчення.

Як запевняють урядовці, таке рішення допоможе українським переселенцям, яким водійські посвідчення потрібні для роботи в ЄС.

Нагадаємо, що Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня. 30 червня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми також писали, які автомобілі найчастіше ламаються.