Должен знать каждый! Правила ПДД, которые часто путают водители

Внешне знаки схожи между собой, однако значение их кардинально различается

Неправильная трактовка знака приведет к штрафам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Остановка и стоянка – два разных понятия, трактовку которых часто путают водители, нарушая таким образом ПДД. А за это, как известно, можно "влететь" на немаленький штраф.

"Сегодня" расскажет вам, в чем же разница этих двух понятий.

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Главное отличие этих понятий заключается во временном факторе: стоянка предполагает продолжительность, а остановка – кратковременный маневр.

Не всегда остановка запрещена там, где нельзя ставить машину на стоянку. А вот стоянка всегда будет нарушением в тех местах, где остановка запрещена.

Итак, остановка — это умышленное прекращение движения сроком до 5 минут по причине посадки/высадки людей, равно как и погрузка/выгрузка товаров и других грузов. Однако ПДД допускают и превышение этого термина с обязательным обоснованием причин.

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Стоянка – это аналогичное прекращение движения, продолжительностью свыше 5 минут, не обусловленное посадкой пассажиров или погрузкой, что не обязывает водителя отчитываться о ее причинах.

Подытоживая заметим, что этот знак под названием "Остановка запрещена" (две скрещенные красные полосы на синем фоне, 3.27) запрещает совершать как остановку, так и стоянку.

Остановка запрещена / Фото: скриншот

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А этот знак под названием "Стоянка запрещена" (одна красная полоса на синем фоне, 3.28) позволяет сделать остановку.

Стоянка запрещена / Фото: скриншот

ЕС признал украинские права

Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Стало возможным это после того, как обе стороны 29 июня заключили соглашение о "транспортном безвизе".

Таким образом, все страны ЕС теперь будут признавать водительские права украинского образца без ограничений. А это значит, что украинцам не нужно будет сдавать дополнительные экзамены или менять водительское удостоверение.

Как уверяют чиновники, такое решение поможет украинским переселенцам, которым водительские удостоверения нужны для работы в ЕС.

Напомним, что Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля. 30 июня соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Раньше мы также писали, какие автомобили чаще всего ломаются.