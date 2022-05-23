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Ціни на автогаз зашкалюють: трейдери деруть втридорога за гуртовий продаж

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 20:03
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Розповідаємо про актуальні гуртові ціни на зріджений нафтовий газ
Коротко про гуртові ціни на автогаз 23 травня
Коротко про гуртові ціни на автогаз 23 травня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Станом на 23 травня охочі здійснити гуртові закупівлі автогазу опинилися в скрутному становищі, адже зріджений нафтовий газ стає все дорожчим.

Як пише спеціалізоване видання enkorr, залежно від регіону, гуртові ціни на автогаз коливаються від 52 до 70 тис. грн за тонну.

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Зокрема у південних областях за тиждень вартість скрапленого газу зросла на 10 тис. грн за тонну – до 58 тис. грн/т. На південь України почали постачати більше пального з сусідніх країн, але наявні обсяги не можуть цілком задовольнити попит, що й призводить до зростання вартості ресурсу.

Подорожчання помітне й на сході країни, де пікова ціна за тонну автогазу становить 72 тис. грн. За останні сім днів вартість піднялася на 4 тис. грн за тонну, з позначки 68 тис. грн/т.

Трохи нижчі ціни в областях біля кордону з Європою – вартість автогазу коливається від 54 до 65 тис. грн за тонну. Попри збільшення постачань в Україну, покрити дефіцит пального на заправках поки що складно.

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"Ціна на автогаз підвищується тим більше, чим далі вглиб країни потрібно постачати пальне", – зазначили в enkorr.

Вартість одного й того ж ресурсу може відрізнятися, залежно від області. Якщо на заході країни автогаз збувають за 52 тис. грн/т, то у центрі й на сході гуртова ціна становитиме 70 тис. грн/т або й вище.

Ціни на заправках

Не набагато краща ситуація в роздрібних мережах. Майже на всіх АЗС щоденно дорожчає бензин, дизель та автогаз. Наразі пікові ціни сягають 58 грн/л пального.

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Найдорожче оцінюють дизель, за літр якого просять 57-58 грн. Подорожчав і елітний А-95+, за літр якого в більшості мереж, де він є, просять 52 грн. На деяких АЗС значно підняли ціну на звичайний бензин А-95, який збувають по 51-52 грн/л. Майже стільки ж просять за бензин А-92 – 51 грн за літр. Автогаз є не всюди, й найвища ціна на нього сягає 39 грн/л.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що таке бензин М-95, про який зараз усі говорять, чим він особливий і де його купити. Дізнайтеся також, як реагують соцмережі на бензинову кризу в Україні.

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