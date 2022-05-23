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Цены на автогаз зашкаливают: трейдеры дерут втридорога за оптовую продажу

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 20:03
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Рассказываем об актуальных оптовых ценах на сжиженный нефтяной газ
Коротко об оптовых ценах на автогаз 23 мая
Коротко об оптовых ценах на автогаз 23 мая / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 23 мая желающие осуществить оптовые закупки автогаза оказались в затруднительном положении, ведь сжиженный нефтяной газ становится все дороже.

Как пишет специализированное издание enkorr, в зависимости от региона оптовые цены на автогаз колеблются от 52 до 70 тыс. грн за тонну.

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В частности, в южных областях за неделю стоимость сжиженного газа выросла на 10 тыс. грн за тонну – до 58 тыс. грн/т. На юг Украины начали поставлять больше топлива из соседних стран, но имеющиеся объемы не могут полностью удовлетворить спрос, что и приводит к росту стоимости ресурса.

Подорожание заметно и на востоке страны, где пиковая цена за тонну автогаза составляет 72 тыс. грн. За последние семь дней стоимость поднялась на 4 тыс. грн за тонну, с отметки 68 тыс. грн./т.

Несколько ниже цены в областях у границы с Европой – стоимость автогаза колеблется от 54 до 65 тыс. грн за тонну. Несмотря на увеличение поставок в Украину, покрыть дефицит горючего на заправках пока сложно.

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"Цена на автогаз повышается тем больше, чем дальше вглубь страны нужно поставлять горючее", – отметили в enkorr.

Стоимость одного и того же ресурса может отличаться в зависимости от области. Если на западе страны автогаз сбывают по 52 тыс. грн/т, то в центре и на востоке оптовая цена составит 70 тыс. грн/т или выше.

Цены на заправках

Ненамного лучше ситуация в розничных сетях. Почти на всех АЗС ежедневно дорожает бензин, дизель и автогаз. В настоящее время пиковые цены составляют 58 грн/л горючего.

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Дороже всего оценивают дизель, за литр которого просят 57-58 грн. Подорожал и элитный А-95+, за литр которого в большинстве сетей, где он есть, просят 52 грн. На некоторых АЗС подняли цену на обычный бензин А-95, который сбывают по 51-52 грн/л. Почти столько же просят за бензин А-92 – 51 грн за литр. Автогаз есть не везде, и самая высокая цена на него достигает 39 грн/л.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что такое бензин М-95, о котором сейчас все говорят, чем он особенный и где его купить. Узнайте также, как реагируют соцсети на бензиновый кризис в Украине

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