В Херсоне закроют аэропорт: дата

Ремонтные работы, которые будут вестись уже в скором времени, планируют выполнять в две очереди

В аэропорту "Херсон" будут вестись работы. Коллаж: "Сегодня"

Международный аэропорт "Херсон" с 20 сентября до конца 2021 года полностью закроют.

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Как сообщает Avianews, в рамках подготовительного этапа с 1 до 19 сентября будут уменьшать доступную для взлетов и посадок длину полосы.

Что известно о ремонтных работах

Тендер на проведение работ выиграла компания "Автомагистраль-Юг", ремонтные работы обойдутся в 440 млн грн, говорится в системе Prozorro. Сначала планируют заменить асфальтное покрытие, а потом – расширить полосу и заменить бетонные плиты.

Уже в 2022 году хотят увеличить ширину взлетно-посадочной полосы.

Как мы писали ранее, в июле 2021 года аэропорт "Борисполь" стал крупнейшим в Украине – у него самый высокий пассажиропоток.

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Также недавно сообщалось, что из международного аэропорта "Борисполь" стартовали три новых рейса в Саудовскую Аравию. Запускает новые маршруты авиакомпания SkyUp Airlines.

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