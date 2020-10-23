В "Борисполе" обнаружили миллионные убытки. СБУ говорит об обысках, аэропорт их отрицает

Служба безопасности (СБУ) разоблачила махинации в "Борисполе" почти на 37 млн гривен. Следователи считают, что схему организовало руководство аэропорта при закупке услуг по капитальному строительству. Силовики сообщили, что в рамках уголовного производства обыскали офисы и дома фигурантов дела. В самом "Борисполе" уверяют – обысков в служебных помещениях аэропорта и изъятия вещей у топ-менеджеров не было.

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Об этом говорится в заявлениях СБУ и пресс-службы аэропорта "Борисполь".

Что обнаружила СБУ?

По данным следствия, махинации произошли в 2017-2018 годах. Представители генподрядчика и топ-менеджмент аэропорта фальсифицировали объемы строительных работ и материалов. В результате они обналичили почти 37 млн гривен государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС более чем на 6 млн гривен.

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В СБУ уверяют, что уже изъяли "документацию и электронные носители", которые содержат информацию об этих незаконных операциях. Кроме того, изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконный характер совершенных сделок. Силовики даже опубликовали фото:

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Фото: СБУ

Что говорят в "Борисполе"?

Свое заявление пресс-служба аэропорта аргументировала стремлением не допустить распространения "неправдивой информации относительно разоблачения топ-менеджеров аэропорта "Борисполь" в денежных махинациях при проведении строительства в аэропорту".

В "Борисполе" сообщили, что информация о проведении обысков "не подтверждается". При этом аэропорт уверяет, что предоставляет следствию информацию и копии документов по запросам. Не отрицается, что в числе этих документов есть связанные со строительством.

Напомним, об обысках по "делу "Борисполя" СБУ заявляла еще летом. Тогда в квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 000 долларов и более 1,5 млн гривен, законность происхождения которых не подтверждена.

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Также сообщалось, что СБУ поймала чиновников Нацакадемии наук на передаче земли в Киеве ценой в сотни миллионов гривен.

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