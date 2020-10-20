Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Автобусный лоукостер запускает рейсы из Украины в Польшу и Чехию

20 октября, 16:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Воспользоваться новыми маршрутами можно будет в начале ноября

Немецкий автобусный оператор FlixBus, который ранее запустил рейсы внутри Украины, с 4-5 ноября открывает три новых маршрута из Украины:

  • Киев – Варшава – Щецин (Польша);
  • Черновцы – Варшава (Польша);
  • Львов – Острава (Чехия).
Реклама

Об этом сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что маршрут № 3222 Киев – Варшава – Щецин будет включать остановки в Житомире, Ровно, Луцке, Люблине, Лодзе, Познани и Гожув-Велькопольски. Частота рейса – два раза в неделю.

Маршрут № 3241 Черновцы – Варшава будет проходить через Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Люблин. Частота – три раза в неделю.

Читайте также: Еще один автобусный оператор запустил рейсы из Украины за границу

В тренде
Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривен
Реклама

Маршрут № CUA025 Львов – Острава – через Краков, Катовице и Богумин. Частота – два раза в неделю.

В целом сеть FlixBus соединяет 16 городов Украины с 12 областей с 48 городами Европы (шесть стран).

Напомним, еще в июне что на фоне восстановления транспортного сообщения со странами был возобновлен пропуск пассажирских автобусов через государственную границу Украины. При этом большинство стран, к примеру, в Евросоюзе оставили в силе ограничения для въезда.

А о том, как ходят поезда в "красной зоне" карантина внутри Украины, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша Чехия рейсы Украина автобусы Flixbus
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Харьков в
Харьков в "красной зоне": какие ограничения введут в городеУкраина
"Пружина сжимается": чего ждать на рынке горючегоЭкономика
Автогаз взорвал цены на рынке топлива – сколько теперь будет стоить бензин и дизель
Автогаз взорвал цены на рынке топлива – сколько теперь будет стоить бензин и дизельЭкономика
Под Николаевом более сотни фур заблокировали дорогу
Под Николаевом более сотни фур заблокировали дорогуДругие регионы
Лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины: список
Лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины: списокТранспорт
Сесть в самолет в Украине можно будет без бумажных паспортов и ID-карт
Сесть в самолет в Украине можно будет без бумажных паспортов и ID-картТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять