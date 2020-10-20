Автобусный лоукостер запускает рейсы из Украины в Польшу и Чехию

Воспользоваться новыми маршрутами можно будет в начале ноября

Немецкий автобусный оператор FlixBus, который ранее запустил рейсы внутри Украины, с 4-5 ноября открывает три новых маршрута из Украины:

Киев – Варшава – Щецин (Польша);

Черновцы – Варшава (Польша);

Львов – Острава (Чехия).

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Об этом сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что маршрут № 3222 Киев – Варшава – Щецин будет включать остановки в Житомире, Ровно, Луцке, Люблине, Лодзе, Познани и Гожув-Велькопольски. Частота рейса – два раза в неделю.

Маршрут № 3241 Черновцы – Варшава будет проходить через Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Люблин. Частота – три раза в неделю.

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Маршрут № CUA025 Львов – Острава – через Краков, Катовице и Богумин. Частота – два раза в неделю.

В целом сеть FlixBus соединяет 16 городов Украины с 12 областей с 48 городами Европы (шесть стран).

Напомним, еще в июне что на фоне восстановления транспортного сообщения со странами был возобновлен пропуск пассажирских автобусов через государственную границу Украины. При этом большинство стран, к примеру, в Евросоюзе оставили в силе ограничения для въезда.

А о том, как ходят поезда в "красной зоне" карантина внутри Украины, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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