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Авиакомпании готовятся ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для пассажиров

24 ноября, 10:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Требование планируют ввести для тех, кто летит международными рейсами

Австралийский национальный перевозчик Qantas собирается требовать от будущих международных путешественников доказательства, что они были вакцинированы от COVID-19. Хотя Qantas является первой авиакомпанией, которая указала, что вакцинация от COVID-19 может быть обязательной перед поездкой, другие вскоре могут взять с нее пример.

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Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс, сообщает CNN.

"Думаю, что это будет общее требование — судя по моим беседам с коллегами из разных стран", — сказал он.

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Джойс считает, что этот шаг будет "необходимостью", когда вакцины от коронавируса станут доступными. Сейчас Qantas рассматривает возможность получения пассажирами "паспорта вакцинации", который "удостоверяет, что это за вакцина и является ли она приемлемой для страны, в которую вы путешествуете".

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Кроме того, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже тоже заявила, что "цифровой пропуск здоровья" является ключом к открытию границ. Этот "пропуск" также может включать информацию о вакцинах.

Дискуссия о вакцинации пассажиров началась после того, как четыре вакцины против коронавируса оказались на финальной стадии разработки. Все они прошли испытания, но окончательно не зарегистрирована еще ни одна из них. Несмотря на это, миллиарды доз вакцин различных производителей уже были проданы по предзаказу.

Видео: Сегодня

Ранее исследователи уже определили ТОП-10 вакцин от коронавируса по популярности.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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